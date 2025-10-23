Coca-Cola übertrifft Erwartungen: Gewinnsprung trotz Warnstreik beim Abfüller

Coca-Cola hat im dritten Quartal 2023 bessere Ergebnisse erzielt als von Analysten erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,82 US-Dollar und übertraf die Prognosen von 0,78 US-Dollar. Der Umsatz stieg auf 12,41 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls über den Erwartungen von 12,39 Milliarden US-Dollar lag. Im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnete der Getränkeriese einen Gewinnanstieg von rund 30 Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar. Der Gesamtumsatz wuchs um 5 Prozent, organisch sogar um 6 Prozent. Trotz dieser positiven Zahlen bleibt die Konsumlaune der Kunden verhalten, insbesondere in Nord- und Lateinamerika, wo der Absatz stagnierte.

Vorstandschef James Quincey betonte, dass das Unternehmen flexibel auf die Herausforderungen reagiert habe und optimistisch sei, die Ziele für 2025 zu erreichen. Diese beinhalten eine Erhöhung des bereinigten Gewinns je Aktie um etwa 3 Prozent und ein organisches Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent. Wachstumstreiber waren insbesondere Wasser, Sportgetränke, Kaffee und Tee, während der Absatz klassischer Softdrinks stabil blieb. Der Bereich Säfte, Milchmischgetränke und pflanzliche Drinks hingegen schrumpfte um 3 Prozent.