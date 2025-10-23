Adidas hebt Gewinnprognose 2025 an: Rekordumsatz und starke Aktie!

Adidas hat seine Gewinnprognose für 2025 deutlich angehoben, was auf ein starkes Sommergeschäft zurückzuführen ist. Der DAX-Konzern erwartet nun ein operatives Ergebnis von rund 2 Milliarden Euro, anstelle der zuvor prognostizierten 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro. Diese positive Entwicklung ist das Resultat besserer Geschäftszahlen als erwartet sowie erfolgreicher Maßnahmen zur Abfederung der Zusatzkosten, die durch höhere US-Zölle entstanden sind. Im zweiten Halbjahr 2023 belaufen sich die Mehrkosten aufgrund der US-Strafzölle auf etwa 200 Millionen Euro. Um diese Belastung zu kompensieren, hat Adidas teilweise die Preise in den USA angehoben, beispielsweise bei den beliebten Samba-Modellen.

Im dritten Quartal 2023 verzeichnete Adidas einen Umsatzrekord: Währungsbereinigt stiegen die Erlöse um 8 Prozent auf über 6,6 Milliarden Euro, während der Betriebsgewinn von 598 Millionen auf 736 Millionen Euro anstieg. Vorstandschef Bjørn Gulden bezeichnete das Quartal als historisch, da das Unternehmen den höchsten Umsatz seiner Geschichte erzielte. Besonders die Marke Adidas selbst zeigte eine starke Performance mit einem Umsatzplus von 12 Prozent, trotz des Wegfalls der Verkäufe der ehemaligen Yeezy-Linie von Kanye West. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern nun mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von rund 9 Prozent.

Die positiven Nachrichten führten zu einem Anstieg der Adidas-Aktie im nachbörslichen Handel um knapp 2 Prozent. Am Mittwoch stieg der Kurs im vorbörslichen Handel auf Tradegate um 1,4 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss. Analysten der UBS deuten die starke Kursentwicklung seit Anfang September als Vorwegnahme eines starken Zwischenberichts. Dennoch könnten Gewinnmitnahmen im Verlauf möglich sein.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 236 auf 234 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien behalten den Stempel "Positive Catalyst Watch", was auf kurzfristigen Kursoptimismus hindeutet. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro beibehalten und die Anhebung des Ergebnisziels als deutlicher als erwartet bewertet. Diese Entwicklungen deuten auf eine anhaltende Preisdisziplin und ein starkes Umsatzwachstum hin.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 189,5EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.