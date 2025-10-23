General Motors überrascht mit Rekordgewinnen und optimistischer Prognose!

Die positive Entwicklung von GM wird durch eine hohe Nachfrage nach Pick-up-Trucks und SUVs sowie durch Zollentlastungen der Trump-Regierung begünstigt. Insbesondere die verlängerte Ausgleichsregelung für Zölle auf in den USA montierte Fahrzeuge entlastet GM um schätzungsweise 500 Millionen US-Dollar. Konzernchefin Mary Barra bedankte sich ausdrücklich bei Präsident Trump für diese Maßnahme und kündigte an, dass neue V8-Motoren künftig im Werk in New York produziert werden sollen.

General Motors (GM) hat im dritten Quartal 2023 mit starken Quartalszahlen und einer überraschenden Anhebung der Jahresprognose für Aufsehen gesorgt. Die Aktie des Unternehmens stieg zu Handelsbeginn um über 10 Prozent und erreichte ein neues Jahreshoch. Der operative Gewinn belief sich auf 3,4 Milliarden US-Dollar, was die Erwartungen der Analysten von 2,7 Milliarden US-Dollar deutlich übertraf. Der Umsatz stagnierte bei 48,5 Milliarden US-Dollar, lag jedoch ebenfalls über den Schätzungen der Analysten. Das Management erhöhte die Prognose für den bereinigten Betriebsgewinn um bis zu 2 Milliarden US-Dollar.

Trotz der erfreulichen Verkaufszahlen im Elektrosegment sieht sich GM jedoch mit den Folgen überzogener Investitionen in die Elektromobilität konfrontiert. Eine bereits angekündigte Sonderbelastung von 1,6 Milliarden US-Dollar zur Abschreibung ungenutzter E-Auto- und Batterieanlagen sowie zur Entschädigung von Zulieferern für stornierte Aufträge wird den Nettogewinn schmälern. Die Entscheidung der Trump-Regierung, die US-Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge auslaufen zu lassen, hat die Nachfrage nach Elektroautos merklich gebremst.

In Nordamerika verzeichnete GM das beste Neunmonats-Ergebnis seit 2007, angetrieben durch die Nachfrage nach Modellen wie dem Silverado und dem Escalade. In China konnte GM nach Verlusten im Vorjahr im dritten Quartal einen Gewinn von 80 Millionen US-Dollar erzielen.

Für das laufende Jahr peilt GM nun einen höheren bereinigten Gewinn von 9,75 bis 10,50 US-Dollar je Aktie an, im Vergleich zu zuvor 8,25 bis 10 US-Dollar. Trotz der Herausforderungen im E-Auto-Segment bleibt die Stimmung unter den Anlegern optimistisch, was sich in einem Anstieg der Aktie um fast 15 Prozent im vorbörslichen Handel widerspiegelt.

Die General Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 67,31EUR auf NYSE (23. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.