TKMS-Aktien: Analyst warnt vor Euphorie – Kursziel nur 74 Euro!

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktien von TKMS (Thyssenkrupp Marine Systems) nach der Abspaltung von Thyssenkrupp mit einer Bewertung von "Underperform" und einem Kursziel von 74 Euro neu eingestuft. Analyst Adrien Rabier rät Anlegern, sich nicht von der anfänglichen Euphorie über den erfolgreichen Börsenstart mit Kursen von bis zu 107 Euro pro Aktie mitreißen zu lassen. Er sieht TKMS in einer vorteilhaften Position, da das Unternehmen in einem Bereich tätig ist, der Rüstungsfragen, deutsche Industrie und langfristige Geschäftszyklen vereint. Rabier erkennt einen klaren Turnaround im Unternehmen, warnt jedoch, dass die Aktie bereits wie ein Gewinner gehandelt wird, obwohl die tatsächlichen Herausforderungen noch bestehen.

In einem anderen Kontext haben Deutschland und Norwegen angekündigt, Kanada als Partner in ihr gemeinsames U-Boot-Projekt einzubeziehen. Verteidigungsminister Boris Pistorius betonte während seines Besuchs in Ottawa die Bedeutung dieser Zusammenarbeit. Die Partner planen, U-Boote der Klasse 212CD zu bauen, um die bestehende Marinekapazität zu modernisieren. Kanada plant, vier ältere U-Boote zu ersetzen, und wird von verschiedenen Bietern, einschließlich Südkorea, umworben. Eine Entscheidung über den milliardenschweren Auftrag wird im Frühjahr 2026 erwartet.