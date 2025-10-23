TKMS-Aktien: Analyst warnt vor Euphorie – Kursziel nur 74 Euro!
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktien von TKMS (Thyssenkrupp Marine Systems) nach der Abspaltung von Thyssenkrupp mit einer Bewertung von "Underperform" und einem Kursziel von 74 Euro neu eingestuft. Analyst Adrien Rabier rät Anlegern, sich nicht von der anfänglichen Euphorie über den erfolgreichen Börsenstart mit Kursen von bis zu 107 Euro pro Aktie mitreißen zu lassen. Er sieht TKMS in einer vorteilhaften Position, da das Unternehmen in einem Bereich tätig ist, der Rüstungsfragen, deutsche Industrie und langfristige Geschäftszyklen vereint. Rabier erkennt einen klaren Turnaround im Unternehmen, warnt jedoch, dass die Aktie bereits wie ein Gewinner gehandelt wird, obwohl die tatsächlichen Herausforderungen noch bestehen.
In einem anderen Kontext haben Deutschland und Norwegen angekündigt, Kanada als Partner in ihr gemeinsames U-Boot-Projekt einzubeziehen. Verteidigungsminister Boris Pistorius betonte während seines Besuchs in Ottawa die Bedeutung dieser Zusammenarbeit. Die Partner planen, U-Boote der Klasse 212CD zu bauen, um die bestehende Marinekapazität zu modernisieren. Kanada plant, vier ältere U-Boote zu ersetzen, und wird von verschiedenen Bietern, einschließlich Südkorea, umworben. Eine Entscheidung über den milliardenschweren Auftrag wird im Frühjahr 2026 erwartet.
Die neuen U-Boote sollen über verbesserte Sensortechnologien, größere Reichweiten und eine reduzierte Schallsignatur verfügen, was ihre Ortung durch Feinde erschwert. TKMS wurde 2021 mit dem Bau dieser U-Boote beauftragt, und die ersten Auslieferungen sind zwischen 2032 und 2037 geplant. Die Zusammenarbeit mit Norwegen wird als Beispiel für erfolgreiche maritime Kooperationen angesehen, die nicht nur technische Synergien schaffen, sondern auch den Erfahrungshorizont der beteiligten Nationen erweitern.
Zusätzlich zur U-Boot-Kooperation planen die beteiligten Länder gemeinsame Übungen und Strategien zur Überwachung großer Seegebiete, um die militärische Präsenz Russlands im Nordatlantik zu kontern. Diese Partnerschaft ist Teil einer breiteren Sicherheitsstrategie, die auch den Schutz kritischer Infrastruktur unter Wasser umfasst. Die Beziehungen zwischen Kanada und den USA haben sich in den letzten Jahren aufgrund politischer Spannungen verschlechtert, was die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit mit europäischen Partnern unterstreicht.
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 76,48EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.
