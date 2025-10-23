Ölpreise im Sinkflug: China und Sanktionen belasten den Markt!

Die schwachen Konjunkturdaten aus China, wo das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal auf 4,8 Prozent gesunken ist, haben die Marktteilnehmer besorgt. China ist ein bedeutender Abnehmer von Öl, und die schwache Nachfrage trifft auf ein Überangebot auf dem Markt. Das Ölkartell Opec+ hat kürzlich eine Erhöhung des Angebots beschlossen, was die Situation weiter verschärft. Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet zudem ein massives Überangebot bis 2026.

Die Ölpreise haben am Montag einen Rückgang verzeichnet, nachdem sie am Freitagabend einen leichten Erholungskurs eingeschlagen hatten. Zuvor waren die Preise auf den tiefsten Stand seit über fünf Monaten gefallen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Montagmorgen 61,01 US-Dollar, was einem Rückgang von 28 Cent im Vergleich zum Freitag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI fiel um 30 Cent auf 57,24 Dollar.

Eine Studie der US-Bank Citigroup deutet darauf hin, dass der Ölpreis auf 50 Dollar pro Barrel fallen könnte, falls es zu einer Deeskalation des Ukraine-Kriegs kommt. US-Präsident Donald Trump hat ein bevorstehendes Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Budapest in Aussicht gestellt, jedoch gab es bisher keine konkreten Fortschritte in den Verhandlungen.

Am Dienstag stiegen die Ölpreise leicht an, wobei Brent bei 61,73 Dollar und WTI bei 58,27 Dollar notierten. Dieser Anstieg unterbrach den vorhergehenden Abwärtstrend. Analysten verweisen darauf, dass chinesische Raffinerien im September mehr Rohöl verarbeitet haben als benötigt, was die Nachfrage kurzfristig stützen könnte. Dennoch bleibt die Frage, wie lange diese Käufe anhalten werden, angesichts des anhaltenden Überangebots.

Zusätzlich haben die USA neue Sanktionen gegen große russische Ölunternehmen verhängt, um Druck auf den Kreml auszuüben, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Die Sanktionen richten sich gegen Rosneft und Lukoil sowie deren Tochtergesellschaften. Diese Maßnahmen sollen jede wirtschaftliche Interaktion mit den betroffenen Unternehmen unterbinden und deren Vermögenswerte in den USA einfrieren. Auch die EU plant, ihre Sanktionen gegen Russland zu verschärfen, um die Einnahmen aus dem Öl- und Gasverkauf weiter zu reduzieren.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 64,85USD auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.