Teamviewer-Aktien im freien Fall: DZ Bank senkt Kursziel drastisch!

Am Mittwoch geriet die Aktie von Teamviewer vorbörslich unter Druck, nachdem das Unternehmen seine Umsatzziele für 2025 und 2026 gesenkt hatte. Der Kurs fiel auf Tradegate um fast zehn Prozent und erreichte ein Rekordtief von 7,65 Euro. Teamviewer hatte zuvor eine Prognose für den jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) gesenkt und erwartet nun, dass die Erlöse 2025 am unteren Ende der Prognosespanne von 778 bis 797 Millionen Euro liegen werden. Für 2026 wird ein Umsatz von 790 bis 825 Millionen Euro prognostiziert, was einem Anstieg von 2 bis 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die DZ Bank hat die Aktien von Teamviewer von "Kaufen" auf "Halten" herabgestuft und den fairen Wert von 21,00 Euro auf 8,50 Euro gesenkt. Diese Entscheidung basiert auf der enttäuschenden Entwicklung des übernommenen Unternehmens 1E sowie auf gedämpften Wachstumserwartungen. Analyst Armin Kremser äußerte Bedenken, dass 1E, nach dem misslungenen Sport-Sponsoring im Jahr 2021, als weiterer strategischer Fehltritt angesehen werden könnte.

Trotz dieser negativen Nachrichten gibt es auch positive Aspekte: Die operative Profitabilität wird für dieses Jahr etwas optimistischer eingeschätzt, da die Ebitda-Marge um einen Prozentpunkt auf etwa 44 Prozent angehoben wurde. Im dritten Quartal konnte Teamviewer den Umsatz auf Pro-forma-Basis um währungsbereinigte 4 Prozent auf 192 Millionen Euro steigern, während das bereinigte Ebitda um 1 Prozent auf 87,7 Millionen Euro anstieg.

Allerdings leidet das Unternehmen unter einer schwachen Entwicklung im US-Geschäft, insbesondere bei 1E, das hinter den Erwartungen zurückbleibt. Die Abwanderung von Kunden und die Ausgabenkürzungen von US-Behörden haben die Situation zusätzlich verschärft. Unternehmenschef Oliver Steil äußerte sich zuversichtlich, dass die niedrigeren Umsatzprognosen einen Boden bilden könnten, jedoch bleibt die Vorhersagbarkeit aufgrund des Government Shutdown in den USA eingeschränkt.

Die gesenkten Umsatzprognosen haben das Vertrauen der Anleger stark beeinträchtigt, was zu einem dramatischen Rückgang des Aktienkurses geführt hat. Teamviewer, das 2019 zu einem Preis von 26,25 Euro an die Börse ging und während der Corona-Pandemie ein Rekordhoch von fast 55 Euro erreichte, sieht sich nun mit einem erheblichen Vertrauensverlust konfrontiert. Analysten erwarten, dass die Konsens-Wachstumserwartungen für 2026 sinken werden, was die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens verstärkt.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 6,765EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.