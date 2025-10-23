Goldpreis stabilisiert sich nach Rückgang: Chancen oder Risiken?
Der Goldpreis hat sich nach einem signifikanten Rückgang am Dienstag stabilisiert, nachdem er zu Wochenbeginn ein Rekordhoch von über 4.350 US-Dollar erreicht hatte. Der aktuelle Preis liegt bei etwa 4.073 US-Dollar. Der Rückgang wurde durch Gewinnmitnahmen ausgelöst, die durch optimistische Erwartungen hinsichtlich einer möglichen Lösung im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie einer Erholung des US-Dollars befeuert wurden. Ein Händler wies jedoch darauf hin, dass es keine Garantie für eine Entspannung in den Verhandlungen gibt, weder in dieser Woche noch während der Amtszeit von Präsident Trump.
Die Erholung des US-Dollars könnte zudem durch die bevorstehenden Zinssenkungen der US-Notenbank nur von kurzer Dauer sein. Langfristig bleibt Gold aufgrund anhaltender Unsicherheiten, wie dem Shutdown in den USA, Schuldenproblemen in Europa und geopolitischen Konflikten, ein attraktives Investment. Die Marke von 4.000 US-Dollar scheint derzeit stabil zu sein, doch Experten warnen, dass der Rückgang am Dienstag der stärkste seit August 2020 war. Historisch gesehen könnte dies auf einen weiteren Rückgang des Goldpreises hindeuten, da das Edelmetall in den folgenden sechs Monaten nach einem ähnlichen Rücksetzer um etwa 20 Prozent fiel.
Fondsmanager Alexis Bienvenu betont, dass der jüngste Anstieg des Goldpreises eher durch Angst als durch Euphorie bedingt ist, insbesondere aufgrund der Unsicherheiten rund um den Dollar und geopolitische Spannungen wie den Ukraine-Konflikt. Massive Käufe von Zentralbanken, insbesondere in China, tragen ebenfalls zur Stabilität des Goldmarktes bei. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets sieht die aktuelle Situation als gesunde Korrektur, die den überhitzten Markt abkühlt.
Die Bank Lombard Odier bleibt optimistisch und hebt das Preisziel für Gold auf 4.600 US-Dollar an. Händler erwarten, dass einige Investoren den Rücksetzer als Einstiegschance nutzen könnten. Insgesamt bleibt Gold ein bevorzugter sicherer Hafen, auch wenn kurzfristige Unsicherheiten bestehen. Die Entwicklungen in den kommenden Stunden werden entscheidend sein, um zu bestimmen, ob die Korrektur bereits vorüber ist oder ob weitere Rückgänge zu erwarten sind.
Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 4.095USD auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.
