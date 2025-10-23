Intershop: Umsatzrückgang und Herausforderungen im Cloud-Geschäft 2025

Der Cloud-Auftragseingang sank jedoch auf 11,0 Millionen Euro (Vorjahr: 14,7 Millionen Euro), was auf eine geringe Dynamik im Neukundengeschäft und eine anhaltende Investitionszurückhaltung zurückzuführen ist. Der jährlich wiederkehrende Cloud-Umsatz (ARR) wuchs um 3 % auf 19,8 Millionen Euro, während der Net New ARR aufgrund auslaufender Kundenverträge und negativer Währungseffekte bei -0,3 Millionen Euro lag.

Die Intershop Communications AG hat am 22. Oktober 2025 ihre Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Jahres veröffentlicht. Der Umsatz des Unternehmens belief sich auf 25,2 Millionen Euro, was einem Rückgang von 15 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (29,7 Millionen Euro). Hauptgründe für diesen Rückgang sind ein geplanter Rückgang im Service- und Lizenzgeschäft sowie eine insgesamt schwächere Neukundendynamik. Positiv hervorzuheben ist, dass der Umsatz im Cloud-Geschäft mit 15,3 Millionen Euro stabil blieb, was 61 % des Gesamtumsatzes ausmacht. Die Cloud-Marge blieb mit 65 % nahezu unverändert.

Die Umsätze aus dem Lizenz- und Wartungsgeschäft sanken auf 4,9 Millionen Euro (Vorjahr: 7,3 Millionen Euro), während die Serviceumsätze um 30 % auf 5,0 Millionen Euro zurückgingen. Diese Rückgänge sind teilweise auf die Verlagerung von Neuprojekten auf das Partnernetzwerk und längere Ressourcenbindungen in Großprojekten zurückzuführen. Das Bruttoergebnis vom Umsatz fiel auf 11,6 Millionen Euro, mit einer Bruttomarge von 46 %.

Das operative Ergebnis (EBIT) betrug -1,4 Millionen Euro, im Vergleich zu einem Gewinn von 0,6 Millionen Euro im Vorjahr. Im dritten Quartal konnte Intershop ein ausgeglichenes EBIT (vor Einmalaufwendungen) erzielen. Die Kosten für Vertrieb und Marketing wurden erfolgreich gesenkt, während die Ausgaben für Forschung und Entwicklung aufgrund von Investitionen in die Plattform und KI-Initiativen um 15 % stiegen.

CEO Markus Dränert betonte die Herausforderungen des Marktumfelds, äußerte jedoch Optimismus über die erfolgreiche Kapitalerhöhung, die den finanziellen Spielraum des Unternehmens erweitert. Intershop erwartet für das Gesamtjahr 2025 einen Umsatzrückgang von 10 bis 15 % sowie ein negatives operatives Ergebnis im unteren einstelligen Millionenbereich. Die Beschäftigtenzahl reduzierte sich von 270 auf 244.

