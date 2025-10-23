    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank
    Deutsche Bank kauft 8,3 Millionen Aktien zurück – Was bedeutet das für Anleger?

    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Die Deutsche Bank AG hat im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms, das am 17. September 2025 begann, bis zum 20. Oktober 2025 insgesamt 8.376.498 eigene Aktien zurückgekauft. Dies entspricht etwa 0,43 % des Grundkapitals der Bank. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Aktie lag bei 29,8454 Euro. Der Rückkauf wurde über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) abgewickelt, wobei eine von der Bank beauftragte Wertpapierhandelsbank die Transaktionen durchführte.

    In einer detaillierten Mitteilung wurden die einzelnen Rückkaufdaten aufgeführt. Vom 13. bis 17. Oktober 2025 erwarb die Deutsche Bank insgesamt 2.226.686 Aktien. Der größte Teil des Rückkaufs fand am 17. Oktober statt, als 1.722.781 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 28,7464 Euro pro Aktie gekauft wurden. Die Mitteilung über den Rückkauf wurde gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.

    Zusätzlich hat das Analysehaus Jefferies die Bewertung der Deutsche Bank-Aktien nach einem positiven Kursverlauf mit einem Kursziel von 33 Euro und der Einstufung „Hold“ aufgenommen. Analyst Joseph Dickerson merkte an, dass der Marktkonsens in Anbetracht der bisherigen Entwicklungen nicht als besonders anspruchsvoll angesehen werden kann. Die Ausschüttungen der Deutschen Bank würden im Vergleich zur Branche hinterherhinken.

    Die Deutsche Bank hat ihre Investoren über die Fortschritte des Rückkaufprogramms informiert, das als Teil ihrer Strategie zur Kapitalrückführung an die Aktionäre dient. Die detaillierten Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Investor-Relations-Website der Bank einsehbar.

    Insgesamt zeigt der Aktienrückkauf, dass die Deutsche Bank aktiv Maßnahmen ergreift, um den Wert ihrer Aktien zu steigern und das Vertrauen der Investoren zu stärken. Dies könnte auch als Reaktion auf die Marktbedingungen und die Performance der Bank im Vergleich zu anderen Finanzinstituten interpretiert werden. Der Abschluss des Rückkaufprogramms könnte zudem einen positiven Einfluss auf den Aktienkurs haben, indem er das Angebot an verfügbaren Aktien reduziert und somit potenziell den Wert der verbleibenden Aktien erhöht.

    Die Deutsche Bank bleibt somit ein zentraler Akteur im deutschen Finanzsektor, der durch strategische Entscheidungen wie den Aktienrückkauf weiterhin versucht, sich im Wettbewerb zu behaupten.



