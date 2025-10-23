Jungheinrich-Aktien: Überraschender Kursanstieg trotz Wettbewerbsdruck!

Die Aktien von Jungheinrich haben am Dienstag einen bemerkenswerten Anstieg verzeichnet und erreichten mit 31,38 Euro den höchsten Stand seit Ende August. Zuvor waren die Papiere um 1,7 Prozent auf 30,76 Euro gestiegen. Der Kurs hatte jedoch im Juli einen Rückgang erlebt, nachdem das Unternehmen seine Prognose aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs aus China gesenkt hatte. In der Folge waren die Aktien von über 41 Euro auf unter 28 Euro gefallen, was den niedrigsten Stand seit April darstellt.

Analysten der Citigroup zeigen sich optimistisch und bewerten den Wettbewerbsdruck aus China als beherrschbar. Sie haben ihre Kaufempfehlung für die Jungheinrich-Aktien bekräftigt, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stärkt. Die DZ Bank hat hingegen den fairen Wert der Aktien vor den Zahlen zum dritten Quartal von 50 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Analyst Alexander Hauenstein erwartet, dass das dritte Quartal besser abschneiden wird als zunächst befürchtet. Er sieht die Jahresziele des Unternehmens als erreichbar an, auch ohne eine signifikante Nachfrageerholung.