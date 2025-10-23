    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tragisches Flugzeugunglück in Hongkong: Zwei Tote bei Boeing 747 Absturz!

    Tragisches Flugzeugunglück in Hongkong: Zwei Tote bei Boeing 747 Absturz!
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    In der Millionenmetropole Hongkong kam es zu einem tragischen Flugzeugunglück, bei dem eine Boeing 747 der türkischen Airline ACT, die als Frachtmaschine eingesetzt wurde, in der Nacht von der Landebahn abkam und ins Meer stürzte. Bei dem Vorfall, der sich gegen 3:50 Uhr Ortszeit ereignete, verloren zwei Sicherheitsmitarbeiter, die in einem Patrouillenfahrzeug auf dem Rollfeld unterwegs waren, ihr Leben. Das Flugzeug, das mit vier Crew-Mitgliedern besetzt war, hatte zuvor das Patrouillenfahrzeug gerammt, welches durch die Wucht des Aufpralls ebenfalls ins Wasser geschleudert wurde.

    Bilder des halb im Wasser versunkenen Flugzeugs, das ein abgerissenes Heck und abgewetzte Stellen am Rumpf aufwies, verbreiteten sich schnell in sozialen Medien. Die Feuerwehr konnte die Crew aus der Maschine retten, während einer der Sicherheitsmitarbeiter tot aus dem Wasser geborgen wurde; der andere starb später im Krankenhaus. Laut der Flughafenbehörde war das Flugzeug beim Landen außer Kontrolle geraten, genaue Informationen zur Unfallursache wurden jedoch nicht veröffentlicht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Boeing Company!
    Short
    230,43€
    Basispreis
    1,29
    Ask
    × 14,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    202,32€
    Basispreis
    1,37
    Ask
    × 13,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Boeing 747 war zuvor in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet, und die Airline Emirates, die das Flugzeug von ACT geleast hatte, bestätigte den Unfall. In einer Stellungnahme wurde betont, dass sich die Besatzung in Sicherheit befinde und keine Fracht an Bord war. Die Wetterbedingungen am Flughafen waren für eine Landung geeignet, was die Ermittlungen der Luftverkehrsunfallbehörde weiter anheizt. Der genaue Zeitraum, in dem die betroffene Landebahn gesperrt bleibt, ist derzeit unklar.

    Trotz des Unglücks hatte der Vorfall anscheinend keine nennenswerten Auswirkungen auf den Passagierverkehr am Flughafen Hongkong, einem wichtigen internationalen Drehkreuz. Auf der Webseite des Flughafens wurden keine größeren Verspätungen oder Ausfälle angezeigt, und die Betreiber erwarteten keine nennenswerten Störungen bei den etwa 1.000 geplanten Flugverbindungen.

    Dieser Vorfall stellt einen der schwerwiegendsten tödlichen Zwischenfälle am Hongkonger Flughafen seit vielen Jahren dar. Der letzte vergleichbare Vorfall ereignete sich im August 1999, als eine Maschine von China Airlines während eines Taifuns beim Landen abstürzte und drei Menschen das Leben kostete.



    Boeing

    -0,28 %
    +1,67 %
    +2,81 %
    -4,71 %
    +25,08 %
    +29,24 %
    +30,40 %
    +40,53 %
    +1.138,19 %
    ISIN:US0970231058WKN:850471

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 216,6EUR auf NYSE (23. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Tragisches Flugzeugunglück in Hongkong: Zwei Tote bei Boeing 747 Absturz! In der Millionenmetropole Hongkong kam es zu einem tragischen Flugzeugunglück, bei dem eine Boeing 747 der türkischen Airline ACT, die als Frachtmaschine eingesetzt wurde, in der Nacht von der Landebahn abkam und ins Meer stürzte. Bei dem Vorfall, …