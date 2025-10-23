Tragisches Flugzeugunglück in Hongkong: Zwei Tote bei Boeing 747 Absturz!

Bilder des halb im Wasser versunkenen Flugzeugs, das ein abgerissenes Heck und abgewetzte Stellen am Rumpf aufwies, verbreiteten sich schnell in sozialen Medien. Die Feuerwehr konnte die Crew aus der Maschine retten, während einer der Sicherheitsmitarbeiter tot aus dem Wasser geborgen wurde; der andere starb später im Krankenhaus. Laut der Flughafenbehörde war das Flugzeug beim Landen außer Kontrolle geraten, genaue Informationen zur Unfallursache wurden jedoch nicht veröffentlicht.

In der Millionenmetropole Hongkong kam es zu einem tragischen Flugzeugunglück, bei dem eine Boeing 747 der türkischen Airline ACT, die als Frachtmaschine eingesetzt wurde, in der Nacht von der Landebahn abkam und ins Meer stürzte. Bei dem Vorfall, der sich gegen 3:50 Uhr Ortszeit ereignete, verloren zwei Sicherheitsmitarbeiter, die in einem Patrouillenfahrzeug auf dem Rollfeld unterwegs waren, ihr Leben. Das Flugzeug, das mit vier Crew-Mitgliedern besetzt war, hatte zuvor das Patrouillenfahrzeug gerammt, welches durch die Wucht des Aufpralls ebenfalls ins Wasser geschleudert wurde.

Die Boeing 747 war zuvor in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet, und die Airline Emirates, die das Flugzeug von ACT geleast hatte, bestätigte den Unfall. In einer Stellungnahme wurde betont, dass sich die Besatzung in Sicherheit befinde und keine Fracht an Bord war. Die Wetterbedingungen am Flughafen waren für eine Landung geeignet, was die Ermittlungen der Luftverkehrsunfallbehörde weiter anheizt. Der genaue Zeitraum, in dem die betroffene Landebahn gesperrt bleibt, ist derzeit unklar.

Trotz des Unglücks hatte der Vorfall anscheinend keine nennenswerten Auswirkungen auf den Passagierverkehr am Flughafen Hongkong, einem wichtigen internationalen Drehkreuz. Auf der Webseite des Flughafens wurden keine größeren Verspätungen oder Ausfälle angezeigt, und die Betreiber erwarteten keine nennenswerten Störungen bei den etwa 1.000 geplanten Flugverbindungen.

Dieser Vorfall stellt einen der schwerwiegendsten tödlichen Zwischenfälle am Hongkonger Flughafen seit vielen Jahren dar. Der letzte vergleichbare Vorfall ereignete sich im August 1999, als eine Maschine von China Airlines während eines Taifuns beim Landen abstürzte und drei Menschen das Leben kostete.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 216,6EUR auf NYSE (23. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.