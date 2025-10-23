Steyr Motors: Neue M12 Power Unit revolutioniert mobile Energieerzeugung!

Steyr Motors hat bereits erste Gespräche mit potenziellen Kunden über exklusive Abnahmeverträge geführt und sieht großes Cross-Selling-Potenzial durch sein bestehendes internationales Distributoren-Netzwerk. Die Serienproduktion der M12PU soll im zweiten Halbjahr 2026 beginnen, wobei die notwendigen Investitionen bereits im Businessplan berücksichtigt sind. Das Unternehmen erwartet eine EBIT-Marge von über 20 % ab dem Serienstart.

Die Steyr Motors AG hat ein neues Geschäftsfeld im Bereich mobile Energieerzeugung etabliert, das bis 2030 einen zusätzlichen kumulierten Umsatz von über 100 Millionen Euro generieren soll. Mit der Einführung der M12 Power Unit (M12PU) zielt das Unternehmen auf den wachsenden Markt für Dieselgeneratoren, der bis 2032 ein Volumen von 37 Milliarden Euro erreichen könnte. Die M12PU bietet eine Leistung von 32 kVA bei einem Gewicht von nur 600 Kilogramm und setzt damit neue Maßstäbe in Effizienz und Leistungsdichte. Diese mobile Stromerzeugungseinheit ist für kritische Anwendungen in der Verteidigung, wie Anti-Drohnen-Systeme und militärische Basen, konzipiert.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 konnte Steyr Motors den Umsatz um 15,2 % auf 34,4 Millionen Euro steigern, während das EBIT aufgrund von Investitionen in den Kapazitätsausbau auf 4 Millionen Euro fiel. Der Auftragsbestand liegt weiterhin bei über 300 Millionen Euro, was eine solide Grundlage für zukünftiges Wachstum darstellt. Steyr Motors hat seine internationale Präsenz durch neue Rahmenverträge in verschiedenen Ländern und die Eröffnung eines Standorts in Dubai gestärkt. Zudem wurde ein Joint Venture in Singapur gegründet, das zusätzliche Umsatzchancen im ASEAN-Raum eröffnet.

Die strategische Erweiterung des Produktportfolios um die mobile Energieversorgung wird als langfristige Wachstums- und Ertragssäule angesehen. CEO Julian Cassutti betont, dass die M12PU die Marktposition von Steyr Motors im Verteidigungsbereich stärkt und auch neue Potenziale im zivilen Sektor eröffnet. Das Unternehmen plant, bis 2027 einen Umsatz von etwa 140 Millionen Euro und ein EBIT von rund 40 Millionen Euro zu erreichen, unterstützt durch steigende Verteidigungsbudgets und eine hohe Nachfrage im internationalen Markt.

