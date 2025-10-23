Dortmund feiert 4:2-Sieg in Kopenhagen: Nmecha glänzt als Doppelpacker!

Dortmund begann das Spiel stark und ging durch Felix Nmecha, der zwei Tore erzielte, in Führung. Nmecha traf in der 20. Minute und sorgte damit für eine frühe Führung, die jedoch durch ein Eigentor von Waldemar Anton in der 33. Minute wieder egalisiert wurde. Trotz des Ausgleichs dominierte Dortmund das Spiel und zeigte eine starke Leistung, insbesondere im Mittelfeld, wo Bellingham und Nmecha die Fäden zogen.

Borussia Dortmund hat am Dienstagabend in der Champions League einen wichtigen 4:2-Sieg gegen den FC Kopenhagen erzielt und damit seine starke Bilanz in der Gruppenphase gewahrt. Trainer Niko Kovac zeigte sich nach dem Spiel begeistert von Julian Brandt, der trotz seiner Rolle als Einwechselspieler zuletzt oft überzeugte. Kovac betonte, dass Brandt und der ebenfalls oft als Joker eingesetzte Jobe Bellingham in der Startelf auftraten, um dem Team frische Impulse zu geben.

Nach der Halbzeitpause übernahm Ramy Bensebaini die Verantwortung und verwandelte einen Foulelfmeter zur erneuten Führung für Dortmund. Nmecha stellte dann in der 76. Minute mit seinem zweiten Tor den 4:1-Zwischenstand her, bevor Viktor Dadasons Treffer in der Nachspielzeit für Kopenhagen lediglich Ergebniskosmetik war.

Mit diesem Sieg hat Dortmund nun sieben Punkte aus drei Spielen in der Champions League gesammelt und steht auf Kurs, sich für die K.o.-Runde zu qualifizieren. Kovac lobte den neuen Modus der Champions League, der es dem Team ermöglicht, sich mit verschiedenen Gegnern zu messen und die Chance auf eine Top-Acht-Platzierung zu wahren.

Die Dortmunder Fans, die trotz eines Boykotts von Ultra-Gruppen zahlreich im Stadion vertreten waren, konnten sich über die starke Leistung ihrer Mannschaft freuen. Kovac betonte, dass er vollstes Vertrauen in seine Spieler hat und sie in der Lage sind, auch in schwierigen Situationen zu bestehen.

Insgesamt zeigt Dortmunds Auftritt in Kopenhagen, dass das Team trotz der jüngsten Niederlage gegen Bayern München auf einem guten Weg ist und die Chancen auf eine erfolgreiche Champions-League-Saison weiterhin bestehen.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,508EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.