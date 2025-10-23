Allianz-Aktie: Barclays hebt Kursziel an – aber bleibt skeptisch!

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Allianz-Aktie leicht von 329 auf 330 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Underweight" belassen. In ihrem Ausblick auf die bevorstehende Berichtssaison der europäischen Versicherer hebt Analystin Claudia Gaspari hervor, dass das dritte Quartal, das traditionell von hohen Großschäden geprägt ist, in vielen Regionen wettertechnisch mild verlaufen sein dürfte. Trotz dieser positiven Wetteraussichten wird jedoch erwartet, dass die rückläufige Prämienentwicklung kaum Einfluss auf die zukünftigen Aussichten der Allianz haben wird.

Parallel dazu prognostiziert Allianz Trade, die Kreditversicherungssparte der Allianz, einen weltweiten Anstieg der Unternehmensinsolvenzen im kommenden Jahr. Dies wäre der fünfte Anstieg in Folge, wobei die Analysten einen Anstieg um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwarten. In Deutschland wird die Zahl der Insolvenzen voraussichtlich auf 24.500 Fälle steigen, was einem leichten Anstieg von einem Prozent entspricht. Dies würde die höchste Zahl an Insolvenzen seit zwölf Jahren darstellen. Aylin Somersan Coqui, die Chefin von Allianz Trade, warnt, dass die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen durch Handelskonflikte und die steigende Zahl von Neugründungen, insbesondere im Bereich der Start-ups, auf die Probe gestellt werden könnte. Diese Start-ups haben ein überproportional hohes Risiko, insolvent zu werden.

Ein weiteres potenzielles Risiko stellt eine mögliche Blase im Bereich der Künstlichen Intelligenz dar, die, ähnlich der Dotcom-Blase zu Beginn der 2000er Jahre, einen Schock auslösen könnte. Sollte eine solche Blase platzen, könnte dies in Deutschland zu etwa 4.000 zusätzlichen Insolvenzen führen. Für 2027 wird jedoch eine Wende prognostiziert, mit einem Rückgang der Insolvenzen um etwa vier Prozent auf 23.500 Fälle in Deutschland, was auf die positiven Effekte von Konjunkturmaßnahmen der Regierung zurückgeführt wird. Weltweit wird ein Rückgang der Insolvenzen um ein Prozent erwartet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Allianz trotz kurzfristiger Herausforderungen und einer unsicheren wirtschaftlichen Lage weiterhin als wertvolle Marke gilt. Das Unternehmen bleibt im aktuellen Interbrand-Ranking die wertvollste Versicherungsmarke der Welt, was die langfristige Stabilität und den Markenwert unterstreicht.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 351,1EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.