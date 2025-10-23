DocMorris lanciert Wandelanleihe: 45 Millionen CHF für Rückkauf geplant!

Die Gesellschaft plant, alle berechtigten Inhaber der ausstehenden Wandelanleihen einzuladen, ihre Anleihen während einer festgelegten Angebotsfrist gegen Barzahlung anzudienen. Der Rückkaufpreis wird voraussichtlich 1.035 CHF pro Anleihe betragen, was 103,5 % des Nennwerts entspricht, zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Die Cooling-off-Periode für das Rückkaufangebot beginnt am 23. Oktober 2025 und endet am 4. November 2025, während die Rückkaufangebotsfrist vom 6. bis 12. November 2025 läuft.

Die DocMorris AG hat am 21. Oktober 2025 die Lancierung einer Wandelanleihe in Höhe von etwa 45 Millionen CHF bekannt gegeben, die eine Fälligkeit im Jahr 2028 hat. Diese Maßnahme dient der Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs einer bestehenden Wandelanleihe mit einer Fälligkeit im Jahr 2026, von der noch 87,6 Millionen CHF ausstehen. Die neue Anleihe wird vorrangig und unbesichert sein und kann in neu ausgegebene oder bestehende Aktien der Gesellschaft umgewandelt werden.

Die neuen Anleihen haben eine Stückelung von 200.000 CHF und werden voraussichtlich einen Kupon zwischen 2,50 % und 3,00 % pro Jahr aufweisen, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Der Wandlungspreis wird voraussichtlich zwischen 20 % und 25 % über dem Referenzpreis der Aktien festgelegt. Die Emittentin und die Gesellschaft haben sich auf eine 90-tägige Lock-up-Periode geeinigt, die ab dem Abwicklungsdatum gilt.

Am 22. Oktober 2025 gab DocMorris bekannt, dass die Platzierung der Wandelanleihe erfolgreich abgeschlossen wurde, wobei ein Betrag von 49,6 Millionen CHF erzielt wurde. Diese Mittel werden ebenfalls zur Finanzierung des Rückkaufs der Wandelanleihe 2026 verwendet. Die neuen Anleihen werden in einer Privatplatzierung in der Schweiz sowie in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb der Schweiz angeboten.

DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich Online-Apotheken und Telemedizin mit einer starken Marktpräsenz in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Außenumsatz von 1.085 Millionen CHF und beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange notiert.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 5,925EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.