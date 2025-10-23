Critical Infrastructure Technologies unterzeichnet Vertraulichkeitsvereinbarung mit H. Cegielski – Poznan S.A.

Vancouver, BC – 23. Oktober 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler autonomer Hochleistungssysteme für mobile Kommunikation und Sicherheitsplattformen, freut sich, den Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) mit H. Cegielski – Poznań S.A. (HCP) bekannt zu geben. HCP ist eine Tochtergesellschaft von Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ), einer der führenden Gruppen im Verteidigungs- und Industriebereich in Polen. HCP mit Hauptsitz in Posen ist ein traditionsreiches und strategisch bedeutendes Fertigungsunternehmen innerhalb des polnischen Verteidigungssektors.

Die Vereinbarung legt einen Rahmen für den Austausch und den Schutz vertraulicher Informationen zwischen beiden Unternehmen in Bezug auf die Fertigung des Nexus Tower von CiTech fest. Gemäß der Vereinbarung werden die beiden Parteien technische Unterlagen, Konstruktionsdaten und andere proprietäre Materialien in Verbindung mit der Produktion und Montage des Nexus-Systems sicher miteinander austauschen können.

Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt zur Expansion von CiTech in das europäische Industriegewerbe und unterstützt seine Pläne zum Ausbau lokaler Fertigungs- und Planungspartnerschaften in ganz Europa. Als Teil der PGZ-Gruppe verfügt HCP über umfassende Erfahrung im Schwermaschinenbau, der Präzisionstechnik und der Fertigung von Rüstungsgütern und ist damit ein idealer Partner für das Nexus Tower-Programm.

„Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung mit HCP ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der internationalen Wachstumsstrategie von CiTech“, so Brenton Scott, CEO von CiTech. „Die erstklassigen Fertigungskompetenzen von HCP - gestützt von der Stärke und den Ressourcen von PGZ – stehen in idealer Weise im Einklang mit unserem Ziel, fortschrittliche verlegbare Infrastrukturplattformen für die Bereiche Verteidigung, Notfalldienste und kritische Kommunikation bereitzustellen.“

Das Nexus Tower-Projekt umfasst die Planung und Fertigung eines 20 Meter hohen autonomen, verlegbaren Turmsystems, das für einen schnellen Einsatz ausgelegt ist, um Kommunikations-, Überwachungs- und integrierte Missionssysteme zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit wird einen effizienten Ausbau der Produktion ermöglichen, wobei die Industrieanlagen und Arbeitskräfte von HCP sowie die umfassende Fertigungsinfrastruktur der PGZ-Gruppe für das Verteidigungswesen genutzt werden.