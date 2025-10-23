Bike24 hebt Umsatzprognose deutlich an – E-Bikes treiben Wachstum!

Die Haupttreiber für dieses Wachstum sind die anhaltend hohe Nachfrage in den Kernbereichen Teile und Zubehör sowie ein florierendes Geschäft mit Fahrrädern, insbesondere im E-Bike-Segment, das zweistellige Wachstumsraten verzeichnet. Effizienzgewinne in der Logistik und im Marketing sowie eine stabile Bruttomarge tragen ebenfalls zur positiven Entwicklung bei. Das Unternehmen profitiert von seiner hohen operativen Skalierbarkeit, insbesondere durch die Lokalisierung in Südeuropa, wo das Fulfillment-Center in Barcelona die Lieferzeiten verkürzt und die Versandkosten senkt.

Die Bike24 Holding AG hat am 21. Oktober 2025 ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Geschäftsjahr 2025 erheblich angehoben, was auf eine anhaltend positive Geschäftsentwicklung im dritten Quartal zurückzuführen ist. Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatz zwischen 278 und 288 Millionen Euro, im Vergleich zu zuvor 248 bis 261 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA wird auf 12,5 bis 13,5 Millionen Euro geschätzt, während die vorherige Prognose bei 7,0 bis 12,1 Millionen Euro lag. Diese Anpassungen spiegeln ein starkes operatives Momentum und eine signifikante Verbesserung der Profitabilität wider.

Die Analysten von Montega AG haben ihre Prognosen für Bike24 aufgrund der starken operativen Entwicklung ebenfalls angehoben. Die neuen Umsatzprognosen liegen mehr als 23 % über dem Vorjahreswert, was auf eine Fortsetzung des Umsatzniveaus der ersten Jahreshälfte hindeutet. Die EBITDA-Prognose wurde auf 13,2 Millionen Euro angehoben, was einer Marge von 4,7 % entspricht.

Insgesamt zeigt die erneute Prognoseanhebung die operative Stärke und die steigende Ertragsqualität von Bike24. Die strukturellen Wachstumstreiber, wie der steigende Anteil an E-Bikes, die anhaltende Premiumisierung und die wachsenden internationalen Marktanteile, bleiben intakt und sollten auch in den kommenden Jahren zu zweistelligem Umsatzwachstum und spürbaren Ertragsverbesserungen führen. Montega AG hat daher das Rating für die Bike24 Holding AG auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 3,70 Euro angehoben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bike24 auf einem soliden Wachstumskurs ist, der durch strategische Maßnahmen und eine optimierte Produktverfügbarkeit unterstützt wird. Die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 werden am 12. November 2025 veröffentlicht.

Die Bike24 Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 3,325EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.