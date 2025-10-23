LEG Immobilien SE: CEO von Lackum spricht über Übernahmen und Marktchancen!

Lars von Lackum, der CEO der LEG Immobilien SE, hat in einem Interview mit dem "Handelsblatt" die Möglichkeit weiterer Übernahmen im Immobiliensektor nicht ausgeschlossen. Er bezeichnete die Vorstellung, dass es keine weitere Konsolidierung geben könne, als "absurd". Diese Aussage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die LEG Immobilien SE an der Börse mit etwa 5 Milliarden Euro bewertet wird, was von Lackum als "nicht angemessen" im Vergleich zur tatsächlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens einschätzt. Er betonte, dass der aktuelle Aktienkurs der LEG, der 50 Prozent unter dem Nettoinventarwert der Immobilien liegt, schmerzhaft sei.

Die LEG Immobilien SE hat in der Vergangenheit bereits durch Übernahmen und Akquisitionen ihr Portfolio erweitert und ist ein bedeutender Akteur im deutschen Immobilienmarkt. Von Lackum sieht in der gegenwärtigen Marktsituation Chancen für weitere strategische Zukäufe, um die Marktposition des Unternehmens zu stärken. Diese Einschätzung wird durch die allgemeine Marktentwicklung und die Konsolidierungstendenzen in der Branche unterstützt, die durch wirtschaftliche Unsicherheiten und steigende Zinsen beeinflusst werden.