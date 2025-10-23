LEG Immobilien SE: CEO von Lackum spricht über Übernahmen und Marktchancen!
Lars von Lackum, der CEO der LEG Immobilien SE, hat in einem Interview mit dem "Handelsblatt" die Möglichkeit weiterer Übernahmen im Immobiliensektor nicht ausgeschlossen. Er bezeichnete die Vorstellung, dass es keine weitere Konsolidierung geben könne, als "absurd". Diese Aussage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die LEG Immobilien SE an der Börse mit etwa 5 Milliarden Euro bewertet wird, was von Lackum als "nicht angemessen" im Vergleich zur tatsächlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens einschätzt. Er betonte, dass der aktuelle Aktienkurs der LEG, der 50 Prozent unter dem Nettoinventarwert der Immobilien liegt, schmerzhaft sei.
Die LEG Immobilien SE hat in der Vergangenheit bereits durch Übernahmen und Akquisitionen ihr Portfolio erweitert und ist ein bedeutender Akteur im deutschen Immobilienmarkt. Von Lackum sieht in der gegenwärtigen Marktsituation Chancen für weitere strategische Zukäufe, um die Marktposition des Unternehmens zu stärken. Diese Einschätzung wird durch die allgemeine Marktentwicklung und die Konsolidierungstendenzen in der Branche unterstützt, die durch wirtschaftliche Unsicherheiten und steigende Zinsen beeinflusst werden.
Zusätzlich zu den Übernahmeüberlegungen hat die LEG Immobilien SE kürzlich eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die die Beteiligungen von Amundi S.A. an dem Unternehmen betrifft. Amundi hat seinen Anteil an den Stimmrechten der LEG auf 3,04 Prozent erhöht, was die Aufmerksamkeit auf die Aktionärsstruktur und mögliche Veränderungen im Einfluss auf die Unternehmensführung lenkt. Diese Entwicklungen könnten für zukünftige strategische Entscheidungen von Bedeutung sein.
Insgesamt zeigt die Situation der LEG Immobilien SE, dass das Unternehmen in einem dynamischen Markt agiert, in dem sowohl Herausforderungen als auch Chancen bestehen. Die Aussagen von Lars von Lackum verdeutlichen die Bereitschaft des Unternehmens, aktiv auf Veränderungen im Markt zu reagieren und die eigene Position durch gezielte Übernahmen zu stärken. Dies könnte nicht nur die Unternehmensbewertung verbessern, sondern auch das Wachstum und die Stabilität der LEG Immobilien SE in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld fördern.
Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 70,13EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.