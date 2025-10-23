UBS empfiehlt HelloFresh-Aktien: Kaufchance oder Risiko für Investoren?

In einem weiteren Kontext hat HelloFresh am 20. Oktober 2025 eine Kapitalmarktinformation veröffentlicht, die einen Aktienrückkauf betrifft. Der Vorstand der HelloFresh SE hat beschlossen, im Zeitraum vom 2. Januar 2025 bis spätestens 31. Dezember 2025 ein weiteres Aktienrückkaufprogramm durchzuführen. Dieses Programm wurde am 13. August 2025 bis zum 31. Dezember 2026 verlängert. Im Rahmen dieses Programms wurden zwischen dem 13. und 17. Oktober 2025 insgesamt 340.461 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 7,38 Euro pro Aktie zurückgekauft.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien von HelloFresh mit einer Kaufempfehlung ("Buy") und einem Kursziel von 10,80 Euro bewertet. Analyst Jo Barnet-Lamb äußerte sich am Montag zu den positiven Rückmeldungen, die er auf seine Empfehlung erhalten hat, und stellte fest, dass die Zustimmung höher war als erwartet, insbesondere von skeptischen Investoren. Trotz dieser positiven Einschätzung sieht Barnet-Lamb das zweite Halbjahr 2025 nicht als entscheidend an. Er betont, dass er lieber frühzeitig in die Aktie investiert, als zu spät zu handeln.

Die Diskussion um die Zukunft von HelloFresh ist jedoch von Unsicherheiten geprägt. Kritiker weisen darauf hin, dass das Unternehmen einen "Restart" im Bereich der Kochboxen benötigt, was auf die Herausforderungen hinweist, mit denen die Branche konfrontiert ist. Es wird betont, dass es nicht nur um operative oder strategische Anpassungen geht, sondern um eine grundlegende Neuausrichtung. Der Fokus auf lukrative Bestandskunden wird als notwendig erachtet, doch bleibt unklar, wie stabil diese Kundenbasis tatsächlich ist und wie loyal die bestehenden Kunden sind.

Zusätzlich wird auf die stagnierenden Wachstumsraten im Bereich Ready-to-Eat (RTE) hingewiesen, die hinter den Erwartungen zurückbleiben. Die Unsicherheit über die zukünftige Rentabilität, insbesondere wenn Werbeausgaben reduziert werden, verstärkt die Bedenken der Investoren. Diese Unsicherheiten haben dazu geführt, dass die Aktie von HelloFresh in den letzten fünf Jahren um 87 % gefallen ist. Trotz der Möglichkeit kurzfristiger Kursgewinne bleibt die allgemeine Markteinschätzung skeptisch, was die langfristige Performance der Aktie betrifft.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 7,405EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.