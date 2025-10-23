Euro verliert weiter an Wert: US-Dollar bleibt stark – Was steckt dahinter?

Zusätzlich trugen Hoffnungen auf ein Ende des aktuellen „Shutdowns“ in den USA zur Stärkung des Dollars bei. Kevin Hassett, Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, deutete an, dass der teilweise Stillstand der US-Behörden möglicherweise in dieser Woche beendet werden könnte. Der Shutdown resultiert aus einem ungelösten Haushaltsstreit in den USA. Im US-Handel hielt der Euro sein niedrigeres Niveau und wurde zuletzt bei 1,1606 US-Dollar gehandelt.

Am Dienstag hat der Euro weiter an Wert verloren und wurde am Morgen bei 1,1625 US-Dollar gehandelt, was einen Rückgang im Vergleich zum Vortag darstellt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1655 Dollar festgelegt. Der Rückgang des Euro ist vor allem auf die Stärke des US-Dollars zurückzuführen, der durch positive Signale im Handelskonflikt zwischen den USA und China gestützt wird. US-Präsident Donald Trump äußerte Optimismus über die Handelsgespräche und kündigte an, dass ein „faires und großartiges Handelsabkommen“ in Aussicht stehe, während er gleichzeitig drohte, die Zölle auf chinesische Waren zu erhöhen, falls bis zum 1. November keine Einigung erzielt wird.

Am Montag zeigte sich der Euro im US-Handel stabil und kostete 1,1644 US-Dollar, was in etwa dem Wert im späten europäischen Geschäft entsprach. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,1655 Dollar festgesetzt. Eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit Frankreichs durch die Ratingagentur Standard & Poor's von „AA-“ auf „A+“ fand am Devisenmarkt kaum Beachtung, obwohl dies potenziell die Zinslast bei neuen Staatsanleihen erhöhen könnte.

Am Mittwoch stabilisierte sich der Euro nach den jüngsten Verlusten und hielt sich am Vormittag knapp über 1,16 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,1607 Dollar festgelegt. Während der Euro schwächelte, geriet das britische Pfund unter Druck, da die Inflation in Großbritannien im September unerwartet konstant blieb. Volkswirt James Smith von der Bank ING kommentierte, dass die Inflation im Vereinigten Königreich ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, was die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Leitzinssenkung durch die Bank of England erhöht.

Insgesamt bleibt die Marktentwicklung angespannt, insbesondere im Hinblick auf die geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, die sowohl den Euro als auch andere Währungen beeinflussen.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 1,160USD auf Forex (23. Oktober 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.