RWE: Erfolgreiche Aktienkäufe stärken Vertrauen und Unternehmenswert!

Im Rahmen des Belegschaftsaktienprogramms, das am 22. August 2025 angekündigt wurde, erwarb RWE zwischen dem 13. und 17. Oktober 2025 insgesamt 97.404 Aktien. Diese Käufe wurden über die Börse XETRA abgewickelt, wobei die Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von etwa 40,68 bis 41,31 Euro pro Aktie erworben wurden. Das gesamte Volumen dieser Käufe belief sich auf rund 3,97 Millionen Euro. Insgesamt wurden im Zeitraum vom 6. bis 17. Oktober 2025 bereits 173.684 Aktien im Rahmen dieses Programms erworben.

Am 20. und 21. Oktober 2025 veröffentlichte die RWE Aktiengesellschaft zwei Zulassungsfolgepflichtmitteilungen im Rahmen ihrer Kapitalmarktaktivitäten. Diese Mitteilungen betreffen sowohl das Belegschaftsaktienprogramm als auch das laufende Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens.

Am 21. Oktober 2025 folgte eine weitere Mitteilung, die sich auf die zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2024-2026 bezieht. In der Zeit vom 13. bis 17. Oktober 2025 erwarb RWE in diesem Rahmen 714.078 Aktien. Auch diese Käufe fanden über die Börse XETRA statt, wobei der gewichtete Durchschnittspreis für die Aktien zwischen 40,69 und 41,33 Euro lag. Das gesamte Volumen dieser Käufe betrug etwa 28,2 Millionen Euro. Seit Beginn der zweiten Tranche am 30. Mai 2025 wurden insgesamt 8.528.058 Aktien zurückgekauft.

Diese Maßnahmen sind Teil der strategischen Finanzpolitik von RWE, die darauf abzielt, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vertrauen in die Unternehmensentwicklung zu stärken. Die Rückkäufe und das Belegschaftsaktienprogramm sind Indikatoren für die positive Geschäftsentwicklung und die solide finanzielle Lage des Unternehmens.

RWE, mit Sitz in Essen, ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Energieversorgung und -erzeugung in Deutschland und Europa. Die aktuellen Aktienrückkäufe und das Belegschaftsaktienprogramm unterstreichen das Engagement des Unternehmens, sowohl den Mitarbeitern als auch den Aktionären einen Mehrwert zu bieten. Die Transparenz in der Kommunikation dieser Maßnahmen ist ein weiterer Schritt, um das Vertrauen der Investoren zu festigen und die Marktposition von RWE zu stärken.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 39,75EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.