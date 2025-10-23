HEIDELBERG in Shanghai: Rekordproduktion und Wachstum im Druckmarkt!

Der Standort, der auf einer Fläche von rund 100.000 m² mit 70.000 m² Produktionsfläche verteilt auf drei Montagehallen liegt, beschäftigt etwa 600 Mitarbeiter. Diese produzieren hauptsächlich Druckwerke für die Speedmaster-Modelle CX 92, SX 102 und CX 104. Mit der Eröffnung des Print Media Centers im Jahr 2015 hat sich Shanghai zudem zu einem Kompetenzzentrum entwickelt, das Kunden aus dem asiatisch-pazifischen Raum Schulungen und Live-Demonstrationen bietet.

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat ihren Standort in Shanghai als zentrale Säule ihrer Wachstumsstrategie etabliert. Seit der Eröffnung des Werks vor zwei Jahrzehnten hat sich der Standort zu einem bedeutenden Produktionszentrum entwickelt, das nicht nur für den chinesischen Markt, sondern auch für internationale Kunden von großer Relevanz ist. Im Geschäftsjahr 2024/25 verzeichnete das Werk einen Rekord mit rund 1.500 montierten Druckwerken und einer Exportquote von 40 Prozent, die in 70 Länder geliefert wurden. Insgesamt wurden über 16.000 Druck- und Lackierwerke sowie etwa 3.300 Druckmaschinen aus Shanghai ausgeliefert.

Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG, betont die Bedeutung des Werks für die Wachstumsstrategie des Unternehmens und hebt hervor, dass lokale Produktion, technologische Exzellenz und internationale Zusammenarbeit zu globalem Erfolg führen. Michael Nilges, Standortleiter in Shanghai, ergänzt, dass der Erfolg des Standorts eng mit dem Engagement der Mitarbeiter verbunden ist, die eine leistungsorientierte und familiäre Kultur pflegen.

Der chinesische Druckmarkt ist für HEIDELBERG ein entscheidender Wachstumstreiber. Besonders der Verpackungsdruck zeigt dynamisches Wachstum, wobei fast 50 Prozent der chinesischen Druckindustrie auf Verpackungen und Etiketten entfallen. HEIDELBERG hält im chinesischen Markt einen Marktanteil von rund 50 Prozent bei modernen Bogenoffsetsystemen. Die Nachfrage nach flexiblen, hochproduktiven und kosteneffizienten Lösungen, insbesondere im Akzidenzdruck, steigt ebenfalls.

Die Erfolgsgeschichte des Standorts Shanghai begann 2005 mit dem Spatenstich und hat sich über die Jahre durch zahlreiche Meilensteine, wie die ISO-Zertifizierung und die Produktionsaufnahme neuer Modelle, weiterentwickelt. HEIDELBERG positioniert sich durch seine starke internationale Präsenz und Innovationskraft optimal für zukünftiges Wachstum in der Druckindustrie.

