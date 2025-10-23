Zollstreit-Entspannung: DAX auf Kurs zu neuen Höchstständen!

Die Vorgaben von den internationalen Märkten sind ebenfalls optimistisch. In New York verzeichneten die Märkte am Vortag deutliche Gewinne, und auch in Asien freuen sich die Anleger über die Fortschritte im Zollstreit. In Japan steht der Nikkei-Index kurz vor der 50.000-Punkte-Marke, während Sanae Takaichi von der LDP als mögliche erste Regierungschefin des Landes gilt, die für eine expansive Fiskalpolitik steht.

Am Dienstag sorgten neue Entspannungssignale im Zollstreit zwischen den USA und China für positive Impulse auf dem deutschen Aktienmarkt. Der Broker IG taxierte den DAX zwei Stunden vor Handelsbeginn um 0,24 Prozent höher auf 24.316 Punkte. Damit setzte der deutsche Leitindex seinen starken Wochenauftakt fort und entfernte sich weiter von der runden Marke von 24.000 Punkten. Seit dem Zwischentief am Freitag hat der DAX um etwa 2,5 Prozent zugelegt und die 21- sowie 50-Tage-Durchschnittslinien überschritten.

Trotz hoher Bewertungen und geopolitischer Spannungen sehen Experten weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktienmärkte. In einer aktuellen Prognose des Verbands Öffentlicher Banken (VÖB) äußerten Analysten vorsichtigen Optimismus. Sie erwarten Rückenwind durch robuste Unternehmensgewinne, anhaltende Euphorie um Künstliche Intelligenz (KI) und die Aussicht auf sinkende Leitzinsen. Der DAX könnte in den nächsten zwölf Monaten auf 25.000 bis 27.000 Punkte steigen.

Joachim Schallmayer von der Dekabank betont, dass die Entwicklung der Aktienmärkte durch solides weltwirtschaftliches Wachstum, moderate Zinsen und die Dynamik der KI unterstützt wird. Neutrale Leitzinsen in der Eurozone und mögliche Leitzinssenkungen in den USA bei gleichzeitigem Gewinnwachstum von rund zehn Prozent bieten eine gute Basis für Kursgewinne. Obwohl die hohen Bewertungen im Hinblick auf mögliche Blasenbildung beobachtet werden sollten, sei kein konkreter Auslöser für einen Kursrutsch in den kommenden Quartalen erkennbar.

Markus Reinwand von der Helaba äußert sich zurückhaltender und sieht die Bewertung der großen Indizes als größten Bremsfaktor. Der DAX habe zwar nach der Konsolidierung nach dem US-Zollschock wieder Kurs auf Höchststände genommen, jedoch bleibe die Bewertung über dem "fairen Bereich". Manfred Bucher von der BayernLB erwartet ein Nachlassen der Kursdynamik, sieht aber ebenfalls keinen unmittelbaren Korrekturtrigger. Frank Klumpp von der LBBW warnt vor der hohen Abhängigkeit der Märkte von wenigen großen Technologiekonzernen, erkennt jedoch keine Anzeichen für eine spekulative Blase.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 24.141PKT auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.