Norddeutsche Datenrevolution: 15.000 GPUs und neue Umsatzprognosen!

Ein bedeutender Schritt ist die Exklusivitätsvereinbarung mit einem globalen Infrastruktur-Asset-Management-Unternehmen zur Entwicklung von HPC-Kapazitäten von bis zu 600 MW am Standort Corpus Christi. Northern Data hat auch Maßnahmen zur Verbesserung des Liquiditätsmanagements ergriffen, einschließlich der Veräußertung von Peak Mining und der Identifizierung nicht zum Kerngeschäft gehörender Beteiligungen zur Monetarisierung.

Die Northern Data AG hat am 21. Oktober 2025 ein umfassendes Update zu ihrer Geschäftsentwicklung und den Kapitalmärkten veröffentlicht. Die Nachfrage nach der verbesserten Technologie des Unternehmens hat im Oktober zu einer GPU-Zuweisung von 70 % geführt, was über 15.000 zugewiesene GPUs umfasst. Für das vierte Quartal 2025 wird eine monatliche Umsatz-Run-Rate im Cloud-Geschäft zwischen 10 und 15 Millionen Euro erwartet, unterstützt durch hohe Konversionsraten in der Pipeline für verschiedene Vertragsarten.

Im dritten Quartal 2025 wurde ein vorläufiger Umsatz von 33 Millionen Euro erzielt, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Der Umsatz im Bereich Cloud und Rechenzentren lag bei 8 Millionen Euro, während der Mining-Umsatz mit 25 Millionen Euro einen Anstieg von 118 % verzeichnete. Die Gruppe hat ihre Finanzprognose für das Gesamtjahr 2025 zurückgezogen, da sie strategische Transaktionen und Marktbedingungen bewertet.

Die Performance der GPU-Infrastruktur hat sich seit dem Upgrade im zweiten Quartal 2025 erheblich verbessert. Northern Data hat über 15.000 GPUs an Kunden zugewiesen, was zu einer Auslastung von 60 % im Oktober führte. Die Gruppe bedient derzeit mehr als 20 Endkunden, darunter führende KI-Labore und Cloud-Anbieter, und hat ihre Kundenbasis durch strategische Partnerschaften erweitert.

Darüber hinaus treibt Northern Data die Erschließung und Vermarktung ihrer Standorte mit einer Gesamtleistung von über 800 MW voran. Die Exklusivvereinbarung für die Corpus-Christi-Standorte könnte einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil darstellen, insbesondere im Vergleich zu zukünftigen Kapazitäten.

Die Gruppe bleibt optimistisch, dass die aktuellen Entwicklungen und der Umsatzverlauf bis Ende 2025 zu einem positiven operativen Cashflow führen werden. Die umfassenden Kostensenkungsmaßnahmen und die Identifizierung zusätzlicher Liquiditätsquellen sollen die finanzielle Stabilität weiter stärken.

Die Northern Data Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 13,61EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.