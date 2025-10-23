Hermès überrascht mit 10% Wachstum – Analysten skeptisch trotz Umsatzplus!

Trotz der soliden Umsatzzahlen gerieten die Aktien von Hermès nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen unter Druck und fielen um 3,5 Prozent. Der Kurs bewegt sich weiterhin in einer Spanne von etwa 2.000 bis 2.200 Euro, die sich in den letzten Monaten etabliert hat. Analysten von RBC bewerteten die Ergebnisse als schwächer als erwartet, insbesondere aufgrund einer schwachen Performance im Geschäft mit Lederwaren, obwohl das organische Wachstum den Konsensschätzungen entsprach.

Im dritten Quartal 2023 hat der französische Luxuskonzern Hermès ein Umsatzwachstum von 4,8 Prozent auf nahezu 3,9 Milliarden Euro verzeichnet. Dies wurde durch negative Wechselkurseffekte beeinträchtigt, während das bereinigte Wachstum ohne Währungseinflüsse bei 10 Prozent lag, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Besonders bemerkenswert ist, dass Hermès in der zuvor schwächelnden Region Asien-Pazifik zulegen konnte. Finanzvorstand Eric du Halgouet bestätigte, dass die positiven Trends auch in den ersten Wochen des vierten Quartals anhalten.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hermès von 2.450 auf 2.600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analystin Katharina Schmenger lobte die soliden Umsatzzahlen und die Wachstumsdynamik im margenstarken Segment der Leder- und Sattlerwaren, auch wenn die Erwartungen in diesem Bereich nicht ganz erfüllt wurden.

Im Gegensatz dazu hat das Analysehaus Jefferies das Kursziel für Hermès von 2.300 auf 2.250 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Grzinic stellte fest, dass Hermès weitgehend den Erwartungen entsprach, und äußerte sich optimistisch über die Möglichkeit einer positiven Entwicklung im Schlussquartal, da sich einige makroökonomische Belastungsfaktoren in China zu entspannen scheinen.

Insgesamt zeigt Hermès trotz der Herausforderungen durch Wechselkurseffekte und Marktunsicherheiten eine bemerkenswerte Resilienz und bleibt optimistisch für die kommenden Monate. Die Analystenmeinungen sind gemischt, wobei einige die solide Leistung anerkennen und andere auf die Notwendigkeit hinweisen, die Erwartungen zu übertreffen, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,29 % und einem Kurs von 2.183EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.