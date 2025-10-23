Flatexdegiro: Rekordwachstum und neue Kursziele – Jetzt investieren!

Im dritten Quartal 2025 konnte Flatexdegiro seine Umsatzerlöse um 18 Prozent auf 132 Millionen Euro steigern, während das Konzernergebnis um 57 Prozent auf 39 Millionen Euro wuchs. Diese positive Entwicklung wird vor allem durch steigende Provisionserträge aus dem Brokerage und eine stabile Zinsertragsbasis unterstützt. Das Unternehmen hat zudem seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben und strebt nun einen Umsatz zwischen 530 und 550 Millionen Euro sowie ein Konzernergebnis zwischen 150 und 160 Millionen Euro an.

Die Aktien von Flatexdegiro haben am Mittwoch, dem 21. Oktober 2025, einen Anstieg von 4 Prozent auf 32,90 Euro verzeichnet, was sie dem Rekordhoch von 33,28 Euro, das in der Vorwoche erreicht wurde, näher brachte. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Analyst Andrew Lowe hat das Kursziel für die Aktien des Online-Brokers auf 39,50 Euro angehoben, was 25 Prozent über den Konsensprognosen für 2025 und 2026 liegt.

CEO Oliver Behrens betonte, dass die Erträge aus dem Brokerage dank einer wachsenden Kundenzahl und höheren durchschnittlichen Provisionen gesteigert werden konnten. Die operativen Kosten wurden im dritten Quartal um 13 Prozent auf 43 Millionen Euro gesenkt, was die Effizienz des Unternehmens unterstreicht. Die durchschnittlichen Kundengewinnungskosten sanken auf 60 Euro pro Neukunde, was auf eine erfolgreiche Kundenakquise hinweist.

Flatexdegiro wickelte im dritten Quartal 17,7 Millionen Transaktionen ab, was einem Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Die Zahl der Kundenkonten stieg auf 3,4 Millionen, was einem Zuwachs von 10 Prozent seit Jahresbeginn entspricht. Das verwahrte Kundenvermögen wuchs auf 91,9 Milliarden Euro, was die starke Marktposition des Unternehmens reflektiert.

Insgesamt zeigt Flatexdegiro eine beeindruckende Wachstumsdynamik, sowohl in Bezug auf Umsatz und Gewinn als auch auf die Kundenzahl und das verwahrte Vermögen. Mit der Einführung neuer Produkte, wie dem Kryptohandel, zielt das Unternehmen darauf ab, seine Wettbewerbsposition weiter zu stärken und noch attraktiver für Kunden zu werden.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 32,39EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.