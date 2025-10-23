MTU Aero Engines: Analysten heben Kursziele – Potenzial für Kursgewinne!

Parallel dazu hat das Analysehaus Jefferies die Einstufung für MTU ebenfalls auf "Buy" belassen, jedoch mit einem höheren Kursziel von 470 Euro. Analystin Chloe Lemarie zieht in ihrer Studie, die auf den jüngsten Zahlen des US-Konzerns RTX basiert, ein ermutigendes Fazit. RTX, das im Aftermarket-Geschäft der Triebwerkssparte Pratt & Whitney tätig ist, habe solide Ergebnisse erzielt. Besonders hervorzuheben sind die positiven Kommentare zur Rückrufaktion der GTF-Triebwerke, an der MTU beteiligt ist. Diese Rückmeldungen fielen optimistischer aus als zunächst befürchtet, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung von MTU stärkt.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die MTU Aero Engines AG von 430 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einer aktuellen Analyse betont Analyst George McWhirter, dass die Probleme mit den GTF-Triebwerken bis 2027 nachlassen sollten. Diese positive Entwicklung könnte auch das Wachstum der Flotte mit MTU-Triebwerken begünstigen.

Die Marktreaktionen auf die Analystenbewertungen sind gemischt. Während einige Investoren die Möglichkeit eines Anstiegs über die 400-Euro-Marke diskutieren, gibt es auch Bedenken, dass es zu einem "Sell on Good News"-Szenario kommen könnte, wie es in der Vergangenheit bereits der Fall war. Trotz der Unsicherheiten wird die MTU-Aktie von vielen als eine unterschätzte Perle im Markt angesehen, die jedoch häufig von extremer Volatilität betroffen ist.

Insgesamt zeigen die aktuellen Einschätzungen der Analysten eine optimistische Perspektive für MTU, insbesondere im Hinblick auf die langfristige Entwicklung der Triebwerksproblematik und das Wachstumspotenzial im Markt. Die Kombination aus positiven Unternehmensnachrichten und Analystenbewertungen könnte dazu beitragen, das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Aktie auf Kurs zu halten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass MTU in einer vielversprechenden Position ist, um von der Erholung im Triebwerksmarkt zu profitieren, was sich in den angepassten Kurszielen und der durchweg positiven Einstufung der Analysten widerspiegelt.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 379,7EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.