3M hebt Gewinnprognose an: Optimismus für 2025 und starke Quartalszahlen!

Die Ergebnisse des dritten Quartals übertrafen die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz stieg um 3,5 Prozent auf 6,5 Milliarden US-Dollar (5,6 Milliarden Euro). Bei Berücksichtigung von Wechselkurs- und Portfolioeffekten fiel das Wachstum jedoch etwas schwächer aus. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 10 Prozent auf 2,19 Dollar. Diese positiven Zahlen führten zu einer erfreulichen Reaktion der Anleger, die 3M-Aktie legte im frühen New Yorker Handel um 4,5 Prozent zu.

Der US-Mischkonzern 3M zeigt sich optimistisch für das laufende Jahr und hebt seine Jahresprognose erneut an. Konzernchef William Brown gab bekannt, dass der bereinigte Gewinn je Aktie für 2025 nun zwischen 7,95 und 8,05 US-Dollar liegen soll, nachdem zuvor eine Spanne von 7,75 bis 8,00 Dollar prognostiziert wurde. Analysten erwarten im Durchschnitt einen Gewinn, der knapp unter dieser neuen Zielspanne liegt.

William Brown, der seit dem vergangenen Jahr an der Spitze von 3M steht, äußerte sich zufrieden über die Fortschritte des Unternehmens. Er betonte den Fokus der Teams auf die Wiederbelebung des organischen Umsatzwachstums und die Verbesserung der operativen Leistung, was zu einem weiteren starken Quartal geführt habe. Brown hat den Mischkonzern einer umfassenden Sanierung unterzogen, die unter anderem die Einführung neuer Produkte, die Verlagerung von Produktionsstätten und Preisänderungen umfasste.

Die aktuellen Geschäftszahlen und die angepasste Prognose könnten darauf hindeuten, dass Browns Sanierungsplan erfolgreich ist, trotz der Herausforderungen durch globale Zölle und schwankende Nachfrage. Die positive Entwicklung des Unternehmens wird von den Marktteilnehmern aufmerksam verfolgt, da sie auf eine Stabilisierung und ein potenzielles Wachstum in der Zukunft hindeutet.

Insgesamt zeigt 3M, dass es in der Lage ist, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und trotz externer Herausforderungen zu wachsen. Die erhöhte Gewinnprognose und die positiven Quartalsergebnisse stärken das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und könnten weitere Investitionen anziehen.

Die 3M Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 167,2EUR auf NYSE (23. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.