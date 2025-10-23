Finanzberichte 2026: PATRIZIA SE kündigt wichtige Veröffentlichungstermine an!

Für das Jahr 2026 sind folgende Berichte geplant: Die Quartals-/Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr wird am 11. Mai 2026 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht. Die entsprechenden Links zu den Veröffentlichungen sind auf der Unternehmenswebsite zu finden. Für das zweite Halbjahr ist die Veröffentlichung der Quartals-/Zwischenmitteilung für den 9. November 2026 angesetzt, ebenfalls in beiden Sprachen.

Die PATRIZIA SE hat eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte veröffentlicht, die für Investoren und Interessierte von Bedeutung ist. In dieser Mitteilung, die am 21. Oktober 2025 um 15:42 CET/CEST über den EQS News-Service verbreitet wurde, gibt das Unternehmen die Termine für die Veröffentlichung seiner Quartals- und Jahresfinanzberichte bekannt.

Zusätzlich wird der Jahresfinanzbericht der PATRIZIA SE am 27. März 2026 veröffentlicht. Dieser Bericht wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zur Verfügung stehen und kann über die angegebenen Links auf der Website des Unternehmens abgerufen werden. Des Weiteren ist der Konzern-Jahresfinanzbericht für denselben Tag, den 27. März 2026, angesetzt. Auch dieser Bericht wird in beiden Sprachen bereitgestellt.

Ein weiterer wichtiger Bericht ist der Konzern-Finanzbericht für das erste Halbjahr (Q2), der am 10. August 2026 veröffentlicht wird. Auch hier stehen die Berichte in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung.

Die PATRIZIA SE, mit Sitz in Augsburg, ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich Immobilieninvestments und -management. Die Bekanntgabe der Veröffentlichungstermine ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten gemäß den §§ 114, 115, 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Diese Transparenz ist für Investoren von großer Bedeutung, da sie ihnen ermöglicht, sich rechtzeitig auf die Veröffentlichung der Finanzdaten vorzubereiten und entsprechende Entscheidungen zu treffen.

Die Mitteilung schließt mit einem Hinweis auf die Verantwortung des Emittenten für den Inhalt und verweist auf die Unternehmenswebsite, wo weitere Informationen und die Finanzberichte zu finden sind. Die PATRIZIA SE zeigt mit dieser Vorabbekanntmachung ihr Engagement für Transparenz und Informationsbereitstellung gegenüber ihren Stakeholdern.

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 7,875EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.