Kohlechemie in China: Klimaziele in Gefahr – Alarmierende Entwicklungen!

Neben China haben auch Indien, Indonesien, Kasachstan, Botswana und Pakistan Kohlechemieprojekte angekündigt. Für China sind diese Anlagen von Bedeutung, da sie es dem Land ermöglichen, aus seinen großen Kohlereserven Rohstoffe zu gewinnen, die normalerweise aus fossilem Öl oder Gas importiert werden müssten. Dies könnte Chinas Energiesicherheit in Zeiten globaler Unsicherheiten verbessern.

Die Umweltorganisation Urgewald äußert Besorgnis über den zunehmenden Ausbau der Kohlechemieindustrie in China und anderen Ländern, die als besonders klimaschädlich gilt. Laut einer von Urgewald und anderen Organisationen geführten Datenbank, der Global Coal Exit List, sind weltweit 47 neue Kohlechemieprojekte in Planung, wobei China mit 21 Projekten an der Spitze steht. In der Kohlechemie wird Kohle in Chemikalien oder Gas umgewandelt, aus denen unter anderem Plastik hergestellt wird. Urgewald-Geschäftsführerin Heffa Schücking warnt, dass diese Verfahren mehr Treibhausgase freisetzen als die Verbrennung von Kohle in Kraftwerken und zudem umweltschädlich sind, da sie viel Wasser verbrauchen und die Luftqualität beeinträchtigen.

Urgewald warnt jedoch, dass der Ausbau der Kohlechemieprojekte die Klimaziele Chinas gefährden könnte. Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte angekündigt, den Treibhausgasausstoß bis 2035 um 7 bis 10 Prozent im Vergleich zu den Höchstwerten zu senken. Diese Ziele stehen im Widerspruch zu den Plänen zur Erweiterung der Kohlechemieindustrie, was die Glaubwürdigkeit Chinas im globalen Klimaschutz infrage stellt.

Parallel dazu zeigt eine neue Studie von Climate Analytics und dem World Resources Institute, dass die weltweiten Anstrengungen zur Bekämpfung der Erderwärmung unzureichend sind. In 45 Schlüsselsektoren sind keine Fortschritte erkennbar, die notwendig wären, um die Klimaziele des Pariser Abkommens bis 2030 zu erreichen. Die Studie hebt hervor, dass die Subventionen für fossile Brennstoffe seit 2014 jährlich um 75 Milliarden US-Dollar gestiegen sind und die Abholzung der Wälder wieder zunimmt. Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, müsste die Welt zehnmal schneller aus der Kohle aussteigen und die Abholzung von Wäldern drastisch reduzieren.

Insgesamt zeigt sich, dass sowohl die Kohlechemieprojekte in China als auch die globalen Klimaschutzmaßnahmen auf einem gefährlichen Kurs sind, der die Bemühungen zur Eindämmung der Klimakrise ernsthaft gefährdet.