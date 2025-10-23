ProSiebenSat.1 unter neuer Führung: MFE soll Standort München stärken!

Nach dem Führungswechsel bei ProSiebenSat.1 hat Medienstaatsminister Wolfram Weimer den neuen Mehrheitseigentümer Media for Europe (MFE) aufgefordert, die Zusagen zum Standort des TV-Konzerns ernst zu nehmen. Weimer betonte während der Medientage in München, dass die Gespräche mit MFE und insbesondere mit Pier Silvio Berlusconi, dem Vorstandschef und Sohn des verstorbenen Silvio Berlusconi, intensiv und positiv waren. Er äußerte die Hoffnung, dass MFE die versprochenen Maßnahmen zur Stärkung des Standorts München umsetzt, und dass die bayerische Medienaufsicht sowie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit den Entwicklungen zufrieden sein werden.

MFE hatte Anfang September die Kontrolle über ProSiebenSat.1 übernommen, indem es mehr als 75 Prozent der Anteile erwarb. Im Zuge dieser Übernahme wurde das Spitzenmanagement des Unternehmens weitgehend ausgetauscht. Marco Giordani, zuvor Finanzvorstand von MFE, wurde zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt und folgt auf Bert Habets, der bis Ende des Jahres beratend tätig bleibt. Bob Rajan, der zuvor bei Alvarez & Marsal arbeitete, übernimmt interimistisch die Position des Finanzvorstands und folgt auf Martin Mildner, der das Unternehmen verlässt. Zudem trat Markus Breitenecker, der Chief Operating Officer, mit sofortiger Wirkung zurück, ohne dass seine Position neu besetzt wird.

Der Führungswechsel soll die strategische Transformation von ProSiebenSat.1 beschleunigen. MFE plant, den Sender in einen europäischen Medienverbund zu integrieren, da das Unternehmen bereits über Fernsehsender in Italien und Spanien verfügt. ProSiebenSat.1 ist neben der RTL-Gruppe der zweite große private Fernsehsender in Deutschland, und der Wechsel in der Führung war in der Branche erwartet worden.

Die Medientage in München, die als größte Branchenkonferenz ihrer Art gelten, ziehen bis Ende der Woche rund 5.000 Medienschaffende an. Ursprünglich waren auch Mitglieder des bisherigen ProSieben-Vorstands für die Panels angekündigt, was die Bedeutung des Führungswechsels unterstreicht. Weimer und Söder betonten die Wichtigkeit, dass ProSiebenSat.1 eine starke und demokratische Marke bleibt, die den Standort München weiterhin profitiert.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 5,765EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.