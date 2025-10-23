Anheuser-Busch Bud kehrt zurück: Ein Bier mit Geschichte und Rechtsstreit!

AB InBev Deutschland vertreibt bereits bekannte Marken wie "Beck's", "Hasseröder", "Spaten" und "Diebels". Das Lagerbier wird in der Europäischen Union gebraut und war seit der Übernahme von Anheuser-Busch durch InBev im Jahr 2008 nicht mehr im deutschen Markt vertreten, der stark von Pils geprägt ist. Die Geschichte des Bieres reicht bis ins Jahr 1876 zurück, als die deutschen Einwanderer Eberhard Anheuser und Adolphus Busch in den USA mit der Produktion begannen.

Der weltgrößte Braukonzern AB InBev bringt sein Lagerbier "Anheuser-Busch Bud" zurück auf den deutschen Markt, nachdem jahrzehntelange Rechtsstreitigkeiten um die Marken "Bud" und "Bit" ausgetragen wurden. Der Verkaufsstart erfolgt zunächst in einer Supermarktkette, während weitere Händler und Bars ab 2026 folgen sollen. AB InBev reagiert damit auf die wachsende Nachfrage nach internationalen Lagerbieren in Deutschland und bekräftigt sein Engagement für den umkämpften deutschen Biermarkt.

Ein zentraler Punkt in der Geschichte ist der Rechtsstreit mit der Bitburger Brauerei, die 2001 vor dem Bundesgerichtshof (BGH) gegen die Verwendung des Namens "American Bud" klagte. Der BGH entschied, dass aufgrund der Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke "Bit" die Verwendung des Namens "American Bud" unzulässig sei, jedoch die Bezeichnung "Anheuser-Busch Bud" erlaubt bleibt. Diese Entscheidung beruhte auf der Wahrnehmung des Namensanfangs "Anheuser" im Biermarkt.

Die Bitburger Brauerei äußerte sich zurückhaltend zur Rückkehr von "Anheuser-Busch Bud" und betonte, dass sie ihre Markenrechte stets verteidigen werde. AB InBev sieht sich auch anderen Herausforderungen gegenüber, insbesondere im Zusammenhang mit der tschechischen Brauerei Budejovicky Budvar, die ebenfalls um die Marke "Budweiser" streitet.

Ein weiterer Streitpunkt war die Fußball-Weltmeisterschaft 2006, bei der Bitburger das Recht erhielt, in den WM-Stadien auszuschenken, während Anheuser-Busch als FIFA-Partner agierte. Diese komplexe Geschichte verdeutlicht die Herausforderungen und Chancen, die der deutsche Biermarkt bietet, und zeigt, wie internationale Marken in einem stark regulierten und traditionsreichen Markt agieren müssen.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 53,23EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.