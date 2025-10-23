SNP hebt Prognose für 2025 an: Starkes Wachstum und neue Chancen!

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat am 20. Oktober 2025 eine Anhebung ihrer Prognose für das Gesamtjahr 2025 bekannt gegeben, die auf einer positiven Geschäftsentwicklung im dritten Quartal basiert. Der Vorstand des Unternehmens erwartet nun einen Umsatz zwischen 280 Millionen Euro und 295 Millionen Euro, was eine Erhöhung gegenüber der vorherigen Prognose von 270 Millionen Euro bis 280 Millionen Euro darstellt. Auch das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) wird voraussichtlich zwischen 34 Millionen Euro und 46 Millionen Euro liegen, im Vergleich zu zuvor 30 Millionen Euro bis 34 Millionen Euro. Die Book-to-Bill-Ratio, die das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatzerlösen misst, bleibt unverändert über eins.

Im dritten Quartal 2025 erzielte SNP einen Auftragseingang von rund 80 Millionen Euro, was einem Anstieg von 7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Konzernumsatz stieg um etwa 11 % auf rund 74 Millionen Euro, während das EBIT um ca. 83 % auf rund 15 Millionen Euro kletterte. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf etwa 20 %, was eine Steigerung um über 7 Prozentpunkte darstellt. Diese positive Entwicklung wird vor allem auf die gestiegenen Softwareumsätze zurückgeführt.