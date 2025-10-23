SNP hebt Prognose für 2025 an: Starkes Wachstum und neue Chancen!
Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat am 20. Oktober 2025 eine Anhebung ihrer Prognose für das Gesamtjahr 2025 bekannt gegeben, die auf einer positiven Geschäftsentwicklung im dritten Quartal basiert. Der Vorstand des Unternehmens erwartet nun einen Umsatz zwischen 280 Millionen Euro und 295 Millionen Euro, was eine Erhöhung gegenüber der vorherigen Prognose von 270 Millionen Euro bis 280 Millionen Euro darstellt. Auch das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) wird voraussichtlich zwischen 34 Millionen Euro und 46 Millionen Euro liegen, im Vergleich zu zuvor 30 Millionen Euro bis 34 Millionen Euro. Die Book-to-Bill-Ratio, die das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatzerlösen misst, bleibt unverändert über eins.
Im dritten Quartal 2025 erzielte SNP einen Auftragseingang von rund 80 Millionen Euro, was einem Anstieg von 7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Konzernumsatz stieg um etwa 11 % auf rund 74 Millionen Euro, während das EBIT um ca. 83 % auf rund 15 Millionen Euro kletterte. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf etwa 20 %, was eine Steigerung um über 7 Prozentpunkte darstellt. Diese positive Entwicklung wird vor allem auf die gestiegenen Softwareumsätze zurückgeführt.
Jens Amail, CEO von SNP, betonte die Bedeutung von Unternehmensagilität und Transformationsfähigkeiten im aktuellen Marktumfeld. Er äußerte Dankbarkeit für das Vertrauen der Kunden und Partner und hob hervor, dass SNP weiterhin in KI-basierte Dienstleistungen und Softwareinnovationen investiert, um den Kunden besser unterstützen zu können. Amail zeigte sich besonders erfreut über das starke Wachstum in internationalen Märkten wie Frankreich, Brasilien, Australien und dem Nahen Osten.
SNP wird die vollständigen Neunmonatszahlen für 2025 am 6. November 2025 veröffentlichen. Das Unternehmen, das sich auf Software für digitale Transformation und Datenmanagement im SAP-Umfeld spezialisiert hat, hat sich als zuverlässiger Partner für Unternehmen etabliert, die datengestützte Lösungen suchen. Mit seiner Technologieplattform Kyano bietet SNP umfassende Möglichkeiten für Datenmigration und -management und hat weltweit über 3.000 Kunden, darunter zahlreiche DAX 40 und Fortune 500 Unternehmen.
Die SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 73,50EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.