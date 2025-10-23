Bundesanleihen im Fokus: Stabilität trotz schwacher Erzeugerpreise!

Die veröffentlichten Preisdaten aus Deutschland, die einen stärkeren Rückgang der Erzeugerpreise als erwartet zeigten, hatten nur geringe Auswirkungen auf den Markt. Im September sanken die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent, was den siebten Rückgang in Folge darstellt. Diese Entwicklung könnte auch die Verbraucherpreise beeinflussen, die für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) von Bedeutung sind.

Zu Beginn der Woche zeigten sich die deutschen Bundesanleihen stabil, mit einem leichten Rückgang des Euro-Bund-Futures um 0,02 Prozent auf 129,93 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen lag bei 2,58 Prozent. Der positive Start an den deutschen Aktienmärkten, bedingt durch Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China, führte zu einer verringerten Nachfrage nach festverzinslichen Wertpapieren. Auch die asiatischen Aktienmärkte verzeichneten am Montag deutliche Zuwächse.

Am Dienstag stiegen die Kurse der deutschen Bundesanleihen leicht, der Euro-Bund-Future kletterte um 0,18 Prozent auf 130,24 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Anleihen auf 2,56 Prozent fiel. Der Markt blieb jedoch ohne klare Impulse, da keine bedeutenden Konjunkturdaten aus der Eurozone oder den USA veröffentlicht wurden. Analysten wiesen darauf hin, dass die Anleger auf Hinweise aus der laufenden Unternehmensberichtssaison und die bevorstehenden US-Inflationszahlen am Freitag warteten.

Am Mittwoch blieben die Kurse der Bundesanleihen nahezu unverändert, mit einem minimalen Anstieg des Euro-Bund-Futures auf 130,25 Punkte und einer Rendite von 2,55 Prozent. Der Mangel an klaren wirtschaftlichen Impulsen setzte sich fort, und die Anleger warteten auf die Inflationsdaten aus den USA. Der anhaltende "Shutdown" in den USA führte dazu, dass viele wichtige Konjunkturdaten nicht veröffentlicht wurden.

In Großbritannien sanken die Renditen der Staatsanleihen, nachdem die Inflation im September bei 3,8 Prozent stagnierte, was die Erwartungen an weitere Zinssenkungen durch die Bank of England verstärkte. Analysten äußerten jedoch Bedenken, dass der Markt überreagiert habe, da die Inflation weiterhin über dem Ziel der Notenbank liegt.

Insgesamt zeigt sich der Markt für Bundesanleihen in einer abwartenden Haltung, während die Anleger auf entscheidende wirtschaftliche Indikatoren warten, die die Richtung der Geldpolitik beeinflussen könnten.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 130,1EUR auf Eurex (23. Oktober 2025, 07:35 Uhr) gehandelt.