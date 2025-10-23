Neuer Geschäftsführer und Anleiheänderungen: el origen food GmbH im Wandel!

Zunächst wurde Hendrik Dettmann zum neuen Geschäftsführer der el origen food GmbH ernannt. Diese Entscheidung wurde am 21. Oktober 2025 von den Gesellschaftern getroffen und tritt am 22. Oktober 2025 in Kraft. Dettmann folgt auf Gerrit Feuerriegel, der sein Amt bereits am 15. Oktober 2025 niedergelegt hat. Die Bestellung von Dettmann erfolgt unbefristet, was auf eine langfristige strategische Ausrichtung des Unternehmens hindeutet. Die el origen food GmbH ist bekannt für ihre hochwertigen Produkte und hat sich in der Lebensmittelbranche einen Namen gemacht.

Die el origen food GmbH, ein Anbieter hochwertiger Lebensmittel mit Sitz in Hamburg, hat zwei bedeutende Entwicklungen bekannt gegeben, die sowohl die Unternehmensführung als auch die Anleihebedingungen betreffen.

In einer weiteren Mitteilung vom 22. Oktober 2025 kündigte die Gesellschaft an, ihre Anleihegläubiger zur Abstimmung über eine wesentliche Änderung der Anleihebedingungen zu laden. Die betroffene Anleihe ist eine 8,00%-Inhaberschuldverschreibung mit einem Gesamtvolumen von bis zu 10 Millionen Euro, die bis 2026 läuft. Die geplante Änderung betrifft den Nachrang der Anleihe, sodass die Ansprüche der Gläubiger erst nach den in der Insolvenzordnung festgelegten Forderungen anderer Gläubiger bedient werden. Diese Maßnahme soll dazu dienen, eine mögliche insolvenzrechtliche Überschuldung zu vermeiden. Die Geschäftsführung betont, dass derzeit keine solche Überschuldungssituation vorliegt.

Die Abstimmung über die Anpassung der Anleihebedingungen wird voraussichtlich zwischen dem 12. und 14. November 2025 stattfinden. Um an der Abstimmung teilnehmen zu können, müssen die Anleihegläubiger ihre Stimmnachweise fristgerecht einreichen. Die erforderlichen Unterlagen werden ab dem 28. Oktober 2025 auf der Unternehmenswebsite verfügbar sein. Für die Beschlussfassung ist eine qualifizierte Mehrheit von mindestens 75 % der abgegebenen Stimmen erforderlich. Sollte diese Mehrheit nicht erreicht werden, könnte eine zweite Gläubigerversammlung einberufen werden.

Diese Entwicklungen sind für die el origen food GmbH von großer Bedeutung, da sie sowohl die Unternehmensführung als auch die finanzielle Stabilität des Unternehmens betreffen. Die kommenden Wochen werden entscheidend sein, um die Zustimmung der Anleihegläubiger zu sichern und die strategischen Ziele des Unternehmens weiter voranzutreiben.

elOrigenFood 8,00 % bis 11/30 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 98,50EUR auf Düsseldorf (22. Oktober 2025, 17:21 Uhr) gehandelt.