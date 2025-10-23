Sartorius: Analysten heben Kursziele – Stabiler Wachstumskurs im Bioprocessing!

Parallel dazu hat das Analysehaus Jefferies das Kursziel für Sartorius von 263 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest hebt hervor, dass die Geschäftsdynamik des Unternehmens zugenommen hat, insbesondere im Bereich Bioprocess Solutions (BPS), der als Haupttreiber für das Wachstum identifiziert wird. Im Gegensatz dazu sieht er im Segment Lab Products & Services (LPS) weiterhin Gegenwind, was die Entwicklung dort betrifft.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien des Laborausrüsters Sartorius von 243 auf 266 Euro angehoben, während die Einstufung auf "Neutral" belassen wurde. Analyst James Quigley begründete die Anpassung mit der positiven Entwicklung im Bioprocessing-Bereich, die sich im dritten Quartal fortgesetzt hat. Dies zeigt, dass Sartorius auf einem stabilen Wachstumskurs ist, nachdem das Unternehmen in den Vorjahren mit Herausforderungen zu kämpfen hatte.

Die kanadische Bank RBC hat ebenfalls das Kursziel für Sartorius angehoben, von 250 auf 260 Euro, und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Charles Weston ist optimistisch und sieht in einem positiven Szenario mehr Potenzial für den Laborzulieferer als in einem pessimistischen. Er hat seine Schätzungen angehoben und rät Investoren, die Erwartungen nicht zu niedrig zu halten.

Im aktuellen Geschäftsjahr hat Sartorius seinen Wachstumskurs wieder aufgenommen, was sich im dritten Quartal 2025 deutlich zeigt. Der währungsbereinigte Umsatz stieg um 10,6 %, nachdem bereits in den ersten beiden Quartalen Zuwächse von 7 % und 6 % verzeichnet wurden. Beide Geschäftsbereiche trugen zum Umsatzwachstum bei. Im wichtigen Segment Bioprocess Solutions, das 81 % der Umsätze ausmacht und Technologien für die Biopharmaindustrie umfasst, bleibt die Nachfrage nach Verbrauchsgütern stark. Allerdings stagniert der Verkauf neuer Anlagen wie Bioreaktoren, da Biopharmaunternehmen vorsichtig mit Investitionen umgehen. Dennoch erzielte das Segment ein Umsatzplus von 12,1 %. Auch das kleinere Segment Lab Products & Services konnte erstmals im Jahr 2025 ein organisches Umsatzplus von 4,2 % verzeichnen.

Insgesamt zeigt sich, dass Sartorius auf einem stabilen Wachstumspfad ist, unterstützt durch positive Marktbedingungen im Bioprocessing-Bereich, während Herausforderungen im Bereich der Lab Products & Services bestehen bleiben.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 239,4EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.