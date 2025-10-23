Galenica AG: Revolutionäres Apothekenkonzept für bessere Gesundheitsversorgung**

Das neue Apothekenkonzept von Galenica kombiniert Beratung, Raumgestaltung und digitale Unterstützung, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Die modernisierte Amavita Apotheke wird Expresskassen für schnelle Einkäufe, private Beratungsräume und halbprivate Zonen für interaktive Produktvergleiche bieten. Diese Maßnahmen sollen den Kunden ermöglichen, sich besser zu informieren, bevor sie die Apotheke besuchen, da bereits 80 Prozent der Kunden sich online informieren.

Die Galenica AG hat am 21. Oktober 2025 die Einführung eines innovativen Apothekenkonzepts bekannt gegeben, das in der Amavita Apotheke im Glattzentrum Zürich getestet wird. Dieses Konzept zielt darauf ab, die Rolle der Apotheken im Gesundheitswesen zu stärken und den veränderten Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. In der Schweiz gibt es rund 1.830 öffentliche Apotheken, die täglich von über 300.000 Menschen besucht werden. Neben der Medikamentenabgabe bieten Apotheken zunehmend Dienstleistungen wie Impfungen und Gesundheitschecks an, was die Nachfrage nach wohnortnahen Gesundheitsangeboten steigert.

Marc Werner, CEO von Galenica, betont die Ambition des Unternehmens, die Apotheke als zentrale Anlaufstelle für Gesundheitsfragen zu gestalten. Um dies zu erreichen, investiert Galenica in moderne Raumkonzepte, Digitalisierung und die Weiterbildung der Mitarbeiter. Weitere Apotheken, die nach diesem neuen Konzept arbeiten, sind für 2026 geplant.

Zusätzlich zur Produkteinführung hat Galenica am 23. Oktober 2025 ein Umsatz-Update veröffentlicht, das ein Umsatzwachstum von 4,7 % auf CHF 2.999,7 Millionen bis zum dritten Quartal 2025 zeigt. Treiber dieses Wachstums sind rezeptpflichtige Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel. Die Akquisition der Labor Team Gruppe hat die Umsatzprognose für 2025 angehoben, mit einem erwarteten Wachstum zwischen 4 % und 6 % sowie einer EBIT-Steigerung zwischen 10 % und 12 %.

Das Segment „Products & Care“ verzeichnete ein Umsatzplus von 5 % und profitierte von einer hohen Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen. In den ersten neun Monaten wurden über 230.000 kostenpflichtige Gesundheits- und Beratungsleistungen erbracht, was einem Anstieg von 17 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Galenica plant, die Rolle der Apotheke in der Gesundheitsversorgung weiter auszubauen und die Beratung als zentrale Aufgabe zu stärken.

Insgesamt zeigt Galenica mit diesen Initiativen, wie Apotheken in Zukunft gestaltet werden können, um den wachsenden Anforderungen des Gesundheitsmarktes gerecht zu werden.

Die Galenica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,60 % und einem Kurs von 99,55EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:50 Uhr) gehandelt.