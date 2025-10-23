Goldman Sachs: Kursziel steigt, aber Analysten senken die Bewertung!

In seiner Analyse, die am Dienstag veröffentlicht wurde, hebt Abouhossein seine Schätzungen für Goldman Sachs an, was auf eine positive Entwicklung der finanziellen Kennzahlen hindeutet. Dennoch betont er, dass die Aktien in ihrer aktuellen Bewertung nicht mehr das Potenzial für eine Übergewichtung aufweisen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Marktbedingungen oder die Wettbewerbssituation sich so verändert haben, dass die Wachstumsaussichten für Goldman Sachs nicht mehr so vielversprechend erscheinen wie zuvor.

Die US-Bank JPMorgan hat in einer aktuellen Analyse das Kursziel für die Aktien von Goldman Sachs von 625 auf 750 US-Dollar angehoben. Trotz dieser Erhöhung hat Analyst Kian Abouhossein die Einstufung der Papiere von "Overweight" auf "Neutral" herabgestuft. Diese Entscheidung reflektiert eine veränderte Einschätzung der Aktien, die Abouhossein nun als fair bewertet ansieht.

Abouhossein hat zudem eine klare Präferenz für europäische Investmentbanken formuliert. In seiner Rangliste steht Barclays an erster Stelle, gefolgt von der Deutschen Bank. Diese Präferenz könnte auf eine differenzierte Marktanalyse hindeuten, die die Chancen und Risiken in den verschiedenen Regionen und Bankensektoren berücksichtigt.

Die Herabstufung von Goldman Sachs könnte auch durch die allgemeine Marktentwicklung und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflusst sein. Analysten beobachten oft, dass sich die Dynamik in der Finanzbranche schnell ändern kann, und es ist nicht ungewöhnlich, dass Banken ihre Einschätzungen anpassen, um den aktuellen Marktbedingungen Rechnung zu tragen.

Die Veröffentlichung der Original-Studie fand am 20. Oktober 2025 statt, und die erste Weitergabe der Analyse erfolgte am 21. Oktober 2025. Diese zeitliche Komponente ist wichtig, da sie zeigt, dass die Einschätzungen und Kursziele in einem dynamischen Umfeld erstellt werden, in dem sich die Marktbedingungen schnell ändern können.

Insgesamt zeigt die Analyse von JPMorgan, dass trotz einer positiven Anpassung des Kursziels eine vorsichtige Haltung gegenüber Goldman Sachs eingenommen wird, während die europäische Konkurrenz als attraktiver wahrgenommen wird. Dies könnte Investoren dazu anregen, ihre Strategien zu überdenken und möglicherweise ihre Allokationen in den verschiedenen Bankensektoren anzupassen.

Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 744,6EUR auf NYSE (23. Oktober 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.