Frankreich und Spanien fordern klares Bekenntnis zum Verbrenner-Aus 2035!

Beide Länder verweisen auf die Milliardeninvestitionen, die seit 2023 in die Elektrifizierung der europäischen Autoindustrie geflossen sind, und fordern, dass diese strategische Ausrichtung beibehalten wird. Insbesondere hoffen Frankreich und Spanien, dass die Obergrenze für 2035 und die Umweltziele hinsichtlich des CO2-Ausstoßes unverändert bleiben. Sie lehnen zudem eine Bevorzugung von Plug-in-Hybridfahrzeugen ab, da deren tatsächliche Emissionen laut EU-Kommission erheblich höher sind als in Zulassungstests angegeben.

Frankreich und Spanien haben sich in einem gemeinsamen Papier für das geplante weitgehende Aus von Verbrennermotoren ab 2035 ausgesprochen und warnen vor einer Aufweichung dieses Ziels. Die beiden Länder betonen, dass die Entscheidung der EU, die auf den Druck der Automobilindustrie reagiert, nicht in Frage gestellt werden dürfe. In dem Dokument, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wird die elektrische Zukunft der europäischen Automobilindustrie als unumgänglich bezeichnet.

Trotz ihrer Unterstützung für das Verbot von Verbrennermotoren plädieren Frankreich und Spanien auch für Lockerungen, die an Produktionsanstrengungen in Europa gebunden sein sollten. Sie schlagen sogenannte Super-Credits für Fahrzeuge mit hohem europäischem Wertschöpfungsanteil vor, um zusätzliche CO2-Emissionen einzusparen. Unklar bleibt, ob dies den Verkauf neuer Verbrenner nach 2035 ermöglichen könnte.

Die deutsche Automobilindustrie äußert sich kritisch zu den Vorschlägen der beiden Länder. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) bezeichnet die Forderungen als „falschen Weg“ und warnt vor den Risiken einer Abschottung, da die Lieferketten international vernetzt sind.

Insgesamt zeigt die Position von Frankreich und Spanien, dass sie die Elektrifizierung der Automobilindustrie als zentralen Bestandteil der europäischen Wirtschaftspolitik betrachten. Die bevorstehende Überprüfung der EU-Verordnung wird entscheidend sein, um die Richtung der Automobilindustrie in Europa zu bestimmen und die Umweltziele zu erreichen.

