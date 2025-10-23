    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24
    Mietpreise in Deutschland: Abkühlung oder neue Stabilität im Markt?

    Foto: Scout24 SE

    Der Anstieg der Mieten auf Immobilienportalen zeigt Anzeichen einer Abkühlung. Laut dem Kiel Institut für Weltwirtschaft erhöhten sich die Angebotsmieten für unmöblierte Wohnungen von Juli bis September 2023 um lediglich 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, während das Plus im Vorquartal noch bei 0,7 Prozent lag. Unter Berücksichtigung der Inflation stagnieren die Mieten im dritten Quartal. Jonas Zdrzalek, Projektleiter am Kiel Institut, erläutert, dass die Preisdynamik am Mietmarkt nach den starken Steigerungen der letzten Jahre deutlich nachgelassen hat.

    Ein möglicher Grund für diese Entwicklung könnte sein, dass Mieter an eine Preisgrenze gestoßen sind, ab der sie entweder nicht mehr bereit oder in der Lage sind, höhere Mieten zu zahlen. Zudem könnte sich die Nachfrage verstärkt in Richtung möblierter Wohnungen und Wohngemeinschaften verschieben.

    In den Großstädten zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen: Die höchsten Mietsteigerungen ohne Inflationsberücksichtigung verzeichneten Leipzig mit 1,1 Prozent und Düsseldorf mit 0,7 Prozent. Diese Städte haben im Vergleich zu anderen Metropolen tendenziell niedrigere Mietpreise. Im Gegensatz dazu sanken die Mieten in Hamburg um 0,2 Prozent und in Berlin um 0,3 Prozent. Die Gründe für diese regionalen Unterschiede wurden in der Mitteilung nicht näher erläutert.

    Die Analyse basiert auf dem "Greix-Mietpreisindex", der die Angebotsmieten in 37 deutschen Städten und Regionen zusammenfasst. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Wohnungen auf den betrachteten Immobilienportalen gelistet sind, insbesondere günstigere Wohnungen, die möglicherweise privat vermittelt werden.

    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Mietmarkt in Deutschland eine Phase der Stabilisierung erreicht hat, nachdem in den vergangenen Jahren signifikante Preisanstiege zu verzeichnen waren. Die Entwicklung könnte sowohl durch eine gesättigte Nachfrage als auch durch eine veränderte Präferenz der Mieter hin zu alternativen Wohnformen bedingt sein. Die kommenden Monate werden zeigen, ob dieser Trend anhält oder ob sich die Mietpreise erneut erhöhen werden.



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
