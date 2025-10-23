Fidelity ETPs: Wichtige Finanzberichte 2023/2024 – Alle Termine im Überblick!

Für das Geschäftsjahr 2023 plant die Fidelity Exchange Traded Products GmbH die Veröffentlichung ihres Jahresfinanzberichts am 6. Mai 2024. Der Bericht wird in englischer Sprache zur Verfügung stehen und kann auf der offiziellen Website des Unternehmens unter dem Link https://www.fidelityinternational.com/fidelity-physical-bitcoin-etp-legal-documentation/ eingesehen werden.

Die Fidelity Exchange Traded Products GmbH hat eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2023 und 2024 herausgegeben. Diese Mitteilung wurde gemäß den Vorschriften der §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) veröffentlicht und ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die durch den EQS News-Service bereitgestellt werden.

Des Weiteren wird der Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr 2024 am 8. September 2025 veröffentlicht. Auch dieser Bericht wird in englischer Sprache bereitgestellt und ist über denselben Link zugänglich. Die Bekanntmachung der Veröffentlichung dieser Berichte erfolgt am 20. Oktober 2025 um 19:30 CET/CEST.

Die Fidelity Exchange Traded Products GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main, in der Eschersheimer Landstraße 14. Das Unternehmen ist bekannt für seine Exchange Traded Products (ETPs), insbesondere im Bereich der Kryptowährungen, und bietet Investoren die Möglichkeit, in physisch hinterlegte Bitcoin-ETPs zu investieren.

Die EQS Group, die für die Verbreitung dieser Informationen verantwortlich ist, bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich der Finanzberichterstattung und Unternehmenskommunikation an. Die Bekanntmachung der Finanzberichte ist ein wichtiger Schritt für die Transparenz und Informationsbereitstellung gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung, dass Fidelity Exchange Traded Products GmbH aktiv an der Einhaltung regulatorischer Anforderungen arbeitet und gleichzeitig den Investoren die Möglichkeit gibt, sich rechtzeitig über bevorstehende Finanzberichte zu informieren. Dies ist besonders relevant in einem dynamischen Marktumfeld, in dem Transparenz und zeitnahe Informationen entscheidend für Investitionsentscheidungen sind. Die Veröffentlichung der Berichte wird von Marktteilnehmern und Analysten aufmerksam verfolgt, da sie wichtige Einblicke in die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens bieten.

Fidelity Physical Bitcoin ETN wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 9,190EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.