L'Oreal enttäuscht im Q3: Umsatz unter Erwartungen, aber starke Partnerschaft!

Trotz der insgesamt schwächeren Umsatzentwicklung gab es positive Nachrichten aus Nordasien, wo der Umsatz um 4,7 Prozent auf fast 2 Milliarden Euro zulegte. Dies deutet darauf hin, dass L'Oreal in dieser Region weiterhin stark performt, während andere Märkte hinter den Erwartungen zurückblieben.

Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal hat im dritten Quartal 2023 einen Umsatz von 10,33 Milliarden Euro erzielt, was einem Anstieg von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Zahl liegt jedoch unter den Erwartungen der Analysten, die mit einem Plus von 4,9 Prozent und einem Umsatz von 10,44 Milliarden Euro gerechnet hatten. Besonders enttäuscht zeigten sich die Anleger, was sich in einem Rückgang der in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine um vier Prozent niederschlug.

In einem weiteren Schritt hat L'Oreal eine strategische Partnerschaft mit dem Luxusgüterkonzern Kering angekündigt, die als entscheidend für die Stärkung der Position von L'Oreal im globalen Parfüm- und Nischensegment angesehen wird. Im Rahmen dieser Vereinbarung erwirbt L'Oreal unter anderem die renommierte Parfummarke Creed. Analysten der US-Bank JPMorgan haben daraufhin das Kursziel für L'Oreal auf 350 Euro festgelegt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sie bewerten die Transaktion als die größte in der Unternehmensgeschichte von L'Oreal, die mit einem Gesamtvolumen von vier Milliarden Euro einhergeht.

Die kanadische Bank RBC hingegen hat L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 420 Euro eingestuft. Analyst Wassachon Udomsilpa stellte fest, dass das Wachstum im dritten Quartal zwar wie versprochen beschleunigt habe, jedoch nicht die erhoffte Stärke erreicht habe. Während der Bereich Professional weiterhin als herausragender Leistungsträger gilt, blieben die anderen drei Sparten des Unternehmens hinter den Erwartungen zurück.

Insgesamt zeigt sich, dass L'Oreal in einem herausfordernden Marktumfeld agiert, in dem die Erwartungen der Anleger nicht vollständig erfüllt werden konnten. Die strategischen Schritte, insbesondere die Partnerschaft mit Kering, könnten jedoch langfristig zur Stabilisierung und Stärkung der Marktposition beitragen.