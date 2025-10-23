CERDIOS SE: Korrektur zur Herkunft und Stimmrechtsveränderungen im Fokus!

Kurze Zeit später, um 11:30 Uhr, wurde eine Korrektur dieser Mitteilung veröffentlicht, in der Deutschland als tatsächlicher Herkunftsstaat genannt wurde. Diese Korrektur verdeutlicht die Bedeutung der genauen Angabe des Herkunftsstaates für die Transparenz und die rechtlichen Anforderungen im europäischen Finanzmarkt.

Am 21. Oktober 2025 veröffentlichte die CERDIOS SE eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß § 5 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), in der zunächst Liechtenstein als Herkunftsstaat angegeben wurde. Diese Mitteilung wurde über den EQS News-Service verbreitet, der für gesetzliche Meldepflichten und Unternehmensnachrichten zuständig ist. Die CERDIOS SE hat ihren Sitz in Vaduz, Liechtenstein, und ist unter der Internetadresse www.cerdios.li erreichbar.

Zusätzlich wurde am 22. Oktober 2025 eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die ebenfalls über den EQS News-Service verbreitet wurde. Diese Mitteilung informierte über den Erwerb von Stimmrechten durch die Synthetica AD, eine in Sofia, Bulgarien, ansässige juristische Person. Der Grund für die Mitteilung war die erstmalige Zulassung der Aktien der CERDIOS SE zum Handel an einem organisierten Markt. Die Synthetica AD hält nun 73,75 % der Stimmrechte an der CERDIOS SE, was einen signifikanten Einfluss auf die Unternehmensführung und -entscheidungen bedeutet.

Die Stimmrechtsmitteilung enthielt detaillierte Informationen über die Anzahl der Stimmrechte, die die Synthetica AD direkt hält, sowie über die Gesamtzahl der Stimmrechte der CERDIOS SE, die auf 2.000.000 festgelegt wurde. Diese Informationen sind für Investoren und Marktteilnehmer von großer Bedeutung, da sie Einblicke in die Eigentümerstruktur und die Machtverhältnisse innerhalb des Unternehmens geben.

Die CERDIOS SE hat mit diesen Mitteilungen ihre Verpflichtungen zur Transparenz und zur Einhaltung der regulatorischen Anforderungen erfüllt. Die genaue Angabe des Herkunftsstaates und die Offenlegung von Stimmrechtsveränderungen sind entscheidend für das Vertrauen der Investoren und die Integrität des Finanzmarktes. Die Entwicklungen rund um die CERDIOS SE werden von Marktbeobachtern genau verfolgt, da sie potenzielle Auswirkungen auf die Unternehmensstrategie und die Marktposition haben könnten.

Die CERDIOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,00EUR auf Frankfurt (21. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.