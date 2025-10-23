Trotz Quanten-, KI-Fantasie: Darum rutscht Dow-Jones-Schwergewicht IBM jetzt weg

Lange war die Aktie von "Big Blue" nur als Value- beziehungsweise Dividendenwert zu gebrauchen. Das hatte sich mit dem KI- und Quantencomputer-Hype jedoch rasch geändert und die Anteile zündeten nach jahrelanger Underperformance den Turbo.

In diesem Jahr konnte das Dow-Jones-Urgestein erstmals ein Kurs von über 300 US-Dollar erreicht werden – vor zwei Jahren gab es das Papier noch für weniger als die Hälfte. Der Kursanstieg hatte dabei auch fundamentale Gründe: Nach einer andauernden Wachstumsflaute verzeichnete IBM in den vergangenen Quartalen ein beschleunigtes Wachstum.

Das hielt auch im abgelaufenen Vierteljahr an, wie die am Mittwochabend vorgelegten Zahlen beweisen. Dennoch reagierten Anlegerinnen und Anleger enttäuscht und es kommt zu Gewinnmitnahmen.

Umsatz wächst so stark wie seit vielen Jahren nicht mehr

Gegenüber dem Vorjahresquartal steigerte das Unternehmen seine Erlöse um 9,1 Prozent auf 16,33 Milliarden US-Dollar. Das bedeutete nicht nur den dynamischsten Anstieg seit mehr als fünf Jahren, sondern auch ein Ergebnis um 230 Millionen US-Dollar über den Erwartungen.

Besonders stark entwickelten sich die Geschäfte im Software- und Infrastrukturgeschäft. Hier legten die Erlöse gegenüber dem Stand vom Vorjahr um 10,5 Prozent (auf 7,21 Milliarden US-Dollar) beziehungsweise 17,0 Prozent (auf 3,56 Milliarden US-Dollar ) zu. Weiterhin ein Underperformer ist die Consulting-Sparte geblieben, wo der Umsatz nur um 3,3 Prozent (auf 5,32 Milliarden US-Dollar) geklettert ist.

Gewinn klettert weiter, hoher Cashflow für Schuldenabbau und Dividende

Auch beim Gewinn präsentierte sich IBM in einer starken Verfassung. Der bereinigte Ertrag pro Aktie (Non-GAAP) lag mit 2,65 US-Dollar pro Aktie um 20 Cent über den Expertenschätzungen. Im Jahr zuvor wurden mit 2,30 US-Dollar noch deutlich weniger Gewinne erwirtschaftet.

Insgesamt belief sich der auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallende Nettogewinn auf 1,744 Milliarden US-Dollar nach einem Minus von 330 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor – damals war das Ergebnis durch hohe Einmaleffekte belastet worden.

Der freie Cashflow landete nach 9 Monaten bei 7,2 Milliarden US-Dollar. Damit verfügt IBM über ausreichend hohe Mittel, einerseits die hohe Verschuldung von 54,0 Milliarden US-Dollar weiter zu reduzieren und andererseits weiterhin eine steigende Dividende zu bezahlen, für die in den abgelaufenen 12 Monaten 6,2 Milliarden US-Dollar fällig wurden.

Prognose angehoben, KI-Auftragsbestand wächst

Seine Prognose für das Gesamtjahr hat IBM angehoben. Anstatt einer Umsatzsteigerung von "mindestens 5 Prozent" werden nun "mehr als 5 Prozent" erwartet. Der freie Cashflow im Gesamtjahr soll sich auf 14 Milliarden US-Dollar belaufen. Den eindeutig KI zurechenbaren Auftragsbestand bezifferte der Konzern auf 9,5 Milliarden US-Dollar.

Begeisterung kommt keine auf, Aktie mit empfindlichen Verlusten

Trotz der deutlich übertroffenen Erwartungen und der angehobenen Umsatzprognose senkten Anlegerinnen und Anleger noch in der Nachbörse den Daumen. Die Aktie rutschte unmittelbar nach der Zahlenvorlage um 4 Prozent weg, nachdem sie den regulären Handel noch mit einem Plus von 1,9 Prozent beendet hatte.

Zum Ende des erweiterten Handels lagen die Verluste nach 1,9 Millionen umgesetzten Stücken bei 6,5 Prozent. Das wird die in diesem Jahr bislang üppigen Kursgewinne von 30,8 Prozent deutlich schmälern – und könnte am Donnerstag zu einem Test der bei 263,79 US-Dollar liegenden 50-Tage-Linie führen.

Fazit: Trotz starker Zahlen ist jetzt eine Bewertungskorrektur zu erwarten

Ursächlich für die Gewinnmitnahmen dürften zwei Dinge gewesen sein: die überdurchschnittlich hohe Unternehmensbewertung sowie der Fokus auf Cashflows anstatt auf Investitionen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,8 für das laufende Geschäftsjahr handelt IBM deutlich über dem Fünf-Jahres-Mittel von 16,5. Auch bei anderen Kennziffern liegt die Aktie inzwischen nicht nur über der historischen Norm, sondern auch den branchenüblichen Vielfachen. Um diese Aufschläge zu rechtfertigen hätte es schlicht noch bessere Zahlen gebraucht.

Außerdem dürften Investoren die Ankündigung höherer Ausgaben für Zukunftstechnologien erwartet haben – gerade im Bereich Quantencomputing, wo Mitbewerber Alphabet am Mittwoch einen weiteren Forschungsdurchbruch bekannt geben konnte. Aber auch von Künstlicher Intelligenz dürften sich Anlegerinnen und Anleger mehr Rückenwind erhofft haben.

Wer hier einsteigen möchte, sollte für bessere Ertragschancen und einen größeren Risikopuffer noch deutlich niedrigere Notierungen abwarten. Der Bereich um 235 US-Dollar könnte hierfür mittelfristig attraktiv sein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,47 % und einem Kurs von 232,2EUR auf Tradegate (23. Oktober 2025, 09:58 Uhr) gehandelt.

