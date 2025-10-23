BERENBERG stuft Hermes auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes auf "Buy" mit einem Kursziel von 2600 Euro belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal hätten die Robustheit von "absolutem Luxus" unterstrichen, schrieb Nick Anderson in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zum Geschäft der Franzosen./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 2.190EUR auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nick Anderson

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2600

Kursziel alt: 2600

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

