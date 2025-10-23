SAP im Minus - Aber Aussicht auf Cloud-Belebung

SAP wurde wegen der aktuell zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Jahreswachstum. Analysten zogen gerade nach der Telefonkonferenz aber ein positives Fazit und bleiben optimistisch.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von SAP haben am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht und der Telefonkonferenz des Softwarekonzerns geschwächelt. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten sie um gut ein Prozent unter den Xetra-Schluss vom Mittwoch. Zunächst hatten sich im nachbörslichen US-Handel mit den US-Anteilen (ADR) der Walldorfer deutlichere Verluste abgezeichnet, die aber auch dort dann schon kleiner geworden waren.

Der Anstieg des Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten, habe am oberen Ende der Markterwartungen gelegen, schrieb UBS-Experte Michael Briest. SAP-Chef Christian Klein habe zudem Besserung bei der Berechenbarkeit in den vergangenen Monaten signalisiert. Die Walldorfer stapelten zwar für das Cloud-Geschäft 2025 etwas tiefer, erwarteten bis 2027 dann aber eine Belebung./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 234,8 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 07:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +0,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,90 %. Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 291,28 Mrd.. SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +11,75 %/+28,31 % bedeutet.



