    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    AKTIE IM FOKUS

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAP im Minus - Aber Aussicht auf Cloud-Belebung

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP-Aktien fallen nach Quartalsbericht um 1%
    • Vorsichtige Jahresziele wegen zurückhaltender Kunden
    • Analysten optimistisch, Cloud-Rücklagen über Erwartungen
    AKTIE IM FOKUS - SAP im Minus - Aber Aussicht auf Cloud-Belebung
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von SAP haben am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht und der Telefonkonferenz des Softwarekonzerns geschwächelt. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten sie um gut ein Prozent unter den Xetra-Schluss vom Mittwoch. Zunächst hatten sich im nachbörslichen US-Handel mit den US-Anteilen (ADR) der Walldorfer deutlichere Verluste abgezeichnet, die aber auch dort dann schon kleiner geworden waren.

    SAP wurde wegen der aktuell zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Jahreswachstum. Analysten zogen gerade nach der Telefonkonferenz aber ein positives Fazit und bleiben optimistisch.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE!
    Short
    248,25€
    Basispreis
    1,35
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    223,61€
    Basispreis
    1,87
    Ask
    × 14,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Anstieg des Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten, habe am oberen Ende der Markterwartungen gelegen, schrieb UBS-Experte Michael Briest. SAP-Chef Christian Klein habe zudem Besserung bei der Berechenbarkeit in den vergangenen Monaten signalisiert. Die Walldorfer stapelten zwar für das Cloud-Geschäft 2025 etwas tiefer, erwarteten bis 2027 dann aber eine Belebung./ag/mis

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    SAP

    +1,51 %
    +0,45 %
    +3,90 %
    -8,03 %
    +8,88 %
    +155,26 %
    +87,41 %
    +236,15 %
    +1.509.900,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 234,8 auf Tradegate (23. Oktober 2025, 07:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +0,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 291,28 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +11,75 %/+28,31 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS SAP im Minus - Aber Aussicht auf Cloud-Belebung Die Aktien von SAP haben am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht und der Telefonkonferenz des Softwarekonzerns geschwächelt. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten sie um gut ein Prozent unter den Xetra-Schluss vom Mittwoch. Zunächst …