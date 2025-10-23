American Express mit Bilderbuchverlauf

Das solide Ergebnis könnte fundamentale Grundlage für eine Rallyefortsetzung nach erfolgreicher Auflösung einer inversen SKS-Formation aus dem Zeitraum seit Mitte Dezember letzten Jahres werden, sofern die Aufwärtsdynamik weiter beibehalten wird. Dies könnte in einem ersten Schritt Kursgewinne auf 379,24 und mittelfristig sogar 425,22 US-Dollar ermöglichen und sich für ein längerfristiges Long-Engagement über den weiter unten vorgestellten Turbo-Call-Optionsschein WKN DU2R8S anbieten. Zeitgleich dürfte auch die volatile Handelsphase seit Ende August endlich ein Ende finden. Bärische Signale würde American Express dagegen unterhalb von 315,95 US-Dollar aussenden, sodass ein neuerlicher Test des 50-Wochen-Durchschnitts bei 299,43 US-Dollar sehr wahrscheinlich werden würde. Spätestens um 288,97 US-Dollar sollte der Wert wieder zur Oberseite abdrehen, um nicht Gefahr zu laufen, in den Bereich der Jahrestiefs weiter vorzudringen.

Das Kreditkartenunternehmen meldete einen Gewinn von 2,9 Mrd. US-Dollar bzw. 4,14 US-Dollar je Aktie für das am 30. September zu Ende gegangene Quartal. Ein Jahr zuvor waren noch 2,51 Mrd. bzw. 3,49 US-Dollar je Aktie gemeldet worden. Analysten hatten im Factset-Konsens mit einem Gewinn von 4,00 US-Dollar je Anteilsschein gerechnet. Der Umsatz legte um elf Prozent auf 18,43 Mrd. US-Dollar zu, der Konsens lag bei 18,05 Mrd. US-Dollar.

Trading-Strategie:

1. Long-Position über 357,75 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 333,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 425,22 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

American Express Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2R8S Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,89 - 3,90 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 306,1752 US-Dollar Basiswert: American Express Comp. KO-Schwelle: 306,1752 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 350,70 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 425,22 US-Dollar Hebel: 7,72 Kurschance: + 150 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ9S5M Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 5,32 - 5,33 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 411,9333 US-Dollar Basiswert: American Express Comp. KO-Schwelle: 411,9333 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 350,70 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,68 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.