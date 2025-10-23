Jahrestiefs erfolgreich getestet

Übergeordnet steckt der WTI-Future seit dem letzten Test des Horizontalwiderstandes von 95,34 US-Dollar aus September 2023 in einem intakten Abwärtstrend und vollzog in zwei großen Verkaufswellen einen Rücksetzer in den Bereich von 55,15 US-Dollar pro Barrel Anfang April dieses Jahres. Nach einer kurzzeitigen Erholung zurück an den taktgebenden Abwärtstrend waren die letzten Monate erneut von heftigen Verlusten bis auf 55,96 US-Dollar bis Ende Oktober geprägt. Nun aber läuft eine dynamische Erholungsbewegung und reichte in einem ersten Schritt an einen untergeordneten Abwärtstrend heran.

Aus technischer Sicht dürfte ein kurzfristiges Kaufsignal mit einem Ziel an dem ehemaligen Boden um 61,45 US-Dollar nach technischer Lesart oberhalb von 59,80 US-Dollar zustande kommen und würde sich für einen Long-Einstieg auf Sicht der nächsten Tage anbieten. Solange aber kein wirklich tragfähiger Boden bei den aktuellen Oktobertiefs ausgebildet wird, steht eine weitere Preissteigerung noch auf wackligen Füßen. Demgegenüber stehen aber merkliche Anstrengungen, die Schattenflotte Russlands empfindlich zu treffen und damit das Ölangebot weiter zu verknappen. Dazu gesellt sich das Risiko von Lieferunterbrechungen in Krisenherden wie Venezuela, Kolumbien und dem Nahen Osten. Im Erfolgsfall könnte ein Sprung über den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 61,84 US-Dollar weitere Preissteigerungen bis auf 64,15 US-Dollar zur Folge haben.

WTI-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Ein Preis beim WTI-Future oberhalb von 59,80 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit auf einen Folgeanstieg auf 61,45 und im Idealfall 64,15 US-Dollar sichtlich erhöhen und sich für ein entsprechendes Long-Engagement anbieten. Dies könnte beispielsweise durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DY8BXE geschehen, wodurch eine Gesamtrenditechance von 115 Prozent erzielt werden könnte. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 6,25 und 8,59 Euro für den Schein errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 56,88 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, im Schein käme dies orientierungshalber einem Stopp-Kurs von 2,29 Euro gleich. Der Anlagehorizont dürfte nur wenige Tage betragen, eine engmaschige Beobachtung bleibt daher unerlässlich.

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8BXE Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,68 – 3,69 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 54,318 US-Dollar Basiswert: WTI-Future KO-Schwelle: 54,318 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 58,48 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 8,59 Euro Hebel: 13,71 Kurschance: + 115 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

