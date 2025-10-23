Sand im Getriebe

Noch kann von keinem mustergültigen Trendwendesignal bei NVIDIA gesprochen werden, unter einem Niveau von 175,00 US-Dollar würden sich die Anzeichen hierauf jedoch stark verdichten und eine potenzielle SKS-Formation hervorbringen. Hierzu fehlt aber noch die rechte Schulter. Entsprechende Short-Chancen würden sich unter einem Niveau von 175,00 US-Dollar mit einem vorläufigen Ziel bei 167,12 US-Dollar ergeben. Nach einem erfolgreichen Topping-Muster könnte es dann weiter in den Bereich der Vorgängerhochs aus Ende 2024 bei 152,89 US-Dollar talwärts gehen. Im Anschluss aber könnte nach erfolgreicher Beendigung der Konsolidierung der Bereich um 219,16 US-Dollar auf dem Speiseplan der Bullen landen.

1. Short-Position unter 175,00 US-Dollar eröffnen , Stopp über 183,30 US-Dollar platzieren. Kursziele 167,12/152,89 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NVIDIA Comp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU1GSF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,44 - 1,45 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 160,9796 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Comp. KO-Schwelle: 160,9796 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 177,94 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,49 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4FJ1 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,33 - 1,34 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 192,779 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Comp. KO-Schwelle: 192,779 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 177,94 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 167,12 US-Dollar Hebel: 11,58 Kurschance: + 60 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.