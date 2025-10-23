    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    Kaffee wird wieder günstiger / Lidl senkt ab sofort die Preise für Kaffee (FOTO)

    Bad Wimpfen (ots) - Als erster Lebensmittelhändler in Deutschland reduziert Lidl
    ab sofort und dauerhaft die Preise für 13 Kaffee-Artikel der Eigenmarke
    Bellarom. Kaffeeliebhaber profitieren von einer vielfältigen Auswahl
    hochwertiger Kaffeebohnen sowie löslichem Kaffee zu einem besonders attraktiven
    Preis-Leistungs-Verhältnis. Der "Bellarom Caffè Crema & Aroma" ist ab sofort für
    12,99 Euro je Kilogramm erhältlich.

    Mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von durchschnittlich 163 Litern ist
    Kaffee das Lieblingsgetränk der Deutschen.[1] Rund 15,5 Millionen Kaffeetrinker
    greifen mehrmals täglich zu dem beliebten Heißgetränk.[2]

    Darüber hinaus setzt Lidl bei Kaffee auf zertifizierte Nachhaltigkeit: Bereits
    seit 2023 sind alle Röstkaffeeprodukte der Eigenmarke entweder nach Fairtrade-,
    Rainforest Alliance- oder Bio-Standards zertifiziert. Auch Kaffeekapseln und
    löslicher Kaffee erfüllen diese Anforderungen.

    Mit der Preissenkung gibt der Lebensmitteleinzelhändler sinkende Rohstoffpreise
    direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter und verdeutlicht einmal mehr
    seinen Anspruch, den Kunden stets hervorragende Qualität sowie eine große
    Vielfalt zum bestmöglichen Preis anzubieten.

    Vor Kurzem hatte Lidl in Deutschland bereits die Preise für Pasta (https://unter
    nehmen.lidl.de/pressreleases/2025/251002_preissenkung-pasta#_ftnref1) , Butter
    (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2025/250926_preissenkung-butter) und
    Käse (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2025/251009_preissenkung-kaese)
    reduziert. Die Preise gelten bundesweit einheitlich - von Dresden nach
    Saarbrücken, von Hamburg nach München.

    Diese Kaffee-Produk t e sind ab sofort deutlich günstiger:

    - Bellarom Caffè Crema & Aroma ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 12,99 Euro statt
    13,99 Euro
    - Bellarom Espresso Cremoso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 12,99 Euro statt
    13,99 Euro
    - Bellarom Caffè Crema Gustoso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 11,99 Euro statt
    12,99 Euro
    - Bellarom Caffè Crema Dolce ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 12,99 Euro statt
    13,99 Euro
    - Bellarom Espresso Intenso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 11,99 Euro statt
    12,99 Euro
    - Bellarom Barista Crema ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 12,99 Euro statt 13,99
    Euro (regional verfügbar)
    - Bellarom Barista Espresso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 12,99 Euro statt
    13,99 Euro (regional verfügbar)
    - Bellarom Caffè Crema Classico ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 12,99 Euro statt
    13,99 Euro
    - Bellarom Caffè Rosso ganze Bohnen, 1 Kilogramm, neu 12,99 Euro statt 13,99
    Euro
    - Bellarom Kaffee Gold entkoffeiniert, 500 Gramm, neu 6,49 Euro (Grundpreis:
    12,98 Euro/Kilogramm) statt 6,99 Euro
    - Bellarom Kaffee Gold, 500 Gramm, neu 6,49 Euro (Grundpreis: 12,98
    Euro/Kilogramm) statt 6,99 Euro
    - Bellarom Premium Röstkaffee Mild & Fein, 500 Gramm, neu 6,49 Euro (Grundpreis:
    12,98 Euro/Kilogramm) statt 6,99 Euro
    - Bellarom Premium Röstkaffee Kräftig, 500 Gramm, neu 5,49 Euro (Grundpreis:
    10,98 Euro/Kilogramm) statt 5,99 Euro

    Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
    (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .

    [1] Statista, Kaffee - Statista Themenwelt, 2025.

    [2] Statista Market Insights, 2025.

    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
