Kaffee wird wieder günstiger / Lidl senkt ab sofort die Preise für Kaffee (FOTO)

moin

bevor du wieder mit deinen Charts , wie eigentlich jedes Mal , über das Ziel hinausschießt, wollen wir uns die Situation doch mal genauer anschauen . Trendziel untere Kante ? Das ist immer schnell geschrieben und auch auch nicht unmöglich . Das wären aber ca 900 Dollar vom Hoch , bedeutet 20 Prozent und per Definition ein Crash. Ein Crash bei Gold ? Jetzt , in dem Umfeld ? Ich denke wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit bullisch korrigieren . Bedeutet also bei ca 3975 oder dem 50er (3845)Retracement , schau dir dazu gern macvins vollständigen Chart mit den Retracements an . In den letzten Monaten waren die Korrekturen immer nur bis 10 Prozent . Somit könnten die 3975 auch diesmal halten . Silber wird irgendwo zwischen 47/48 seinen Boden finden . Nur meine Meinung

ob das 50er Retracement abgeholt wird , werden wir sehen … aber das du jetzt gleich wieder von 3500 fantasierst , stimmt mich optimistisch . Schließlich liegst du sehr selten richtig .